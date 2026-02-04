Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Что произошло на Ближнем Востоке?

Инцидент произошел после того, как американский истребитель F-35 уничтожил иранский беспилотник Shahed-139, приближавшийся к авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море.

Справка! Ударная группа авианосца "Линкольн" является самой заметной частью наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке после жестокого подавления антиправительственных демонстраций в январе 2026 года.

Через несколько часов после этого два катера Корпуса стражей исламской революции вместе с иранским дроном Mohajer начали преследовать американский танкер.

Американский эсминец при поддержке авиации сопроводил танкер в безопасный район. Впоследствии Иран направил еще один беспилотник для наблюдения за авианосцем "Авраам Линкольн", однако он находился на безопасном расстоянии и не представлял угрозы.

Стоит отметить, что ранее об инциденте с иранскими катерами сообщала британская компания по морской безопасности Vanguard Tech, однако на тот момент официального подтверждения со стороны США не поступало.

Что происходит между Ираном и США?