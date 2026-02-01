Трамп хвастался мощностью своей "армады", но выражал надежду, что применять ее не придется. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Смотрите также Похоже на геокординированный флешмоб: Китай выстраивает в линии тысячи рыбацких лодок

Какие силы США разворачивают на Ближнем Востоке?

В регион уже прибыла обещанная Дональдом Трампом "армада" во главе с авианосной ударной группой USS Abraham Lincoln, а современные истребители F-35 и F-15E перемещаются ближе к потенциальной зоне боевых действий.

При этом президент США пока прямо не заявил, или принял решение о применении силы. По словам американских чиновников, удары по Ирану не являются неизбежными. Сейчас Пентагон разворачивает дополнительные средства противовоздушной обороны для лучшей защиты Израиля, арабских союзников и американских войск в случае ответного удара со стороны Ирана и потенциального длительного конфликта.

Если президент отдаст приказ американские военные способны быстро провести ограниченную серию авиаударов хоть сегодня. В то же время в Вашингтоне понимают, что даже точечная атака может спровоцировать ответ Ирана, что требует лучшей защиты баз, кораблей и гражданской инфраструктуры.

В регионе уже действуют эсминцы ВМС США с системами ПРО, способны перехватывать ракеты и дроны. Кроме этого, США разворачивают дополнительные батареи THAAD и Patriot на базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. THAAD предназначены для перехвата баллистических ракет на большой высоте, тогда как Patriot прикрывают объекты от угроз меньшей дальности.

Эксперты отмечают, что именно противовоздушная оборона является критическим элементом в случае эскалации. Летом США уже помогали Израилю отражать массированный ракетный удар Ирана во время 12-дневной войны, а после операции Midnight Hammer по иранским ядерным объектам Тегеран ответил ракетным обстрелом американской базы Аль-Удейд в Катаре. Большинство ракет тогда перехватили системы Patriot, хотя одну из них пропустили – без жертв и с минимальными повреждениями.

Аналитики предупреждают: в случае масштабной воздушной кампании США Иран может задействовать весь свой арсенал баллистических ракет, а также активизировать союзные группировки – от шиитских ополчений в Ираке и Сирии до йеменских хуситов, которые способны атаковать судоходство и инфраструктуру.

На фоне этих рисков страны Персидского залива также нервно реагируют на возможную эскалацию. Саудовская Аравия и ОАЭ уже заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану, пытаясь обезопасить себя от иранского возмездия. В то же время Эр-Рияд активно закупает собственные системы THAAD.

США тем временем продолжают перебрасывать силы: в регионе находятся уже восемь американских эсминцев. Согласно официальному представителю ВМС и фотографиям из открытых источников, США сейчас имеют два корабля вблизи Ормузского пролива, три в северной части Аравийского моря, один вблизи Израиля в Красном море и два в восточном Средиземноморье.

Истребители F-35 и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler перемещаются ближе к Ближнему Востоку – на Азорские острова и в Испанию. Развертывание THAAD, которых в США всего 7 оперативных батарей, эксперты называют особенно показательным сигналом подготовки к серьезному сценарию.

Thaad сыграли важную роль в защите израильских населенных пунктов от иранских атак в течение лета, особенно когда у Израиля закончились собственные перехватчики Arrow, сообщала The Wall Street Journal. Но США безумно быстро расходовали боеприпасы, выпустив более 150 ракет, что составляет примерно четверть перехватчиков, когда-либо приобретенных Пентагоном.

Именно поэтому США уже договорились с Lockheed Martin о резком увеличении производства перехватчиков для THAAD с 96 ракет до 400 в год. Это объявление было заключено всего через несколько недель после очередного соглашения об увеличении производства перехватчиков Patriot, хотя эти шаги не дадут быстрого эффекта, если конфликт вспыхнет в ближайшее время.

Военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что США могут начать атаку, но пока не готовы встретить ответный огонь, поэтому продолжается подготовка, развертывания ПРО.

США перебросили большую армаду к берегам Ирана