Может быть привлечена китайская морская милиция. Об этом сообщает Business Insider.
Что происходит в Восточно-Китайском море?
Аналитики отмечают, что первый подобный эпизод произошел 25 декабря. Тогда более двух тысяч судов сформировали две зеркальные L-образные линии общей протяженностью более 460 километров у побережья Шанхая. Уже 11 января почти 1500 судов выстроились в одну прямую линию длиной около 480 километров в том же районе.
Справка: Китай имеет одну из крупнейших рыбных отраслей в мире. По состоянию на 2020 год насчитывалось около 564 000 соответствующих судов.
Специалисты отмечают: масштабы, точность и скорость такой координации не характерны для обычной рыболовной деятельности.
Заместитель директора Азиатской инициативы по прозрачности морского пространства CSIS Гаррисон Претат заявил, что за многие годы работы с подобными данными никогда не сталкивался с чем-то подобным. По его словам, изначально такое количество судов даже выглядело как ошибка в массивах информации.
Снимки Planet Labs и анализ Starboard Maritime Intelligence свидетельствуют, что суда в течение нескольких дней целенаправленно сходились в одну точку, длительное время оставались на месте, а затем так же быстро рассредотачивались.
Профессор Военно-морского колледжа США Эндрю Эриксон назвал это явление "огромным, точно геокоординированным флешмобом" Он отметил, что такое поведение соответствует известным схемам действий китайской морской милиции – полувоенной структуры, которую Пекин применяет для давления в спорных акваториях без прямого привлечения военно-морских сил.
По оценкам Пентагона, морская милиция Китая состоит из гражданских судов и рыбаков, которые проходят специальную подготовку и могут быстро мобилизоваться для выполнения "официальных задач" – в частности демонстрации контроля над морскими районами или затруднения движения иностранных судов.
Аналитики предполагают, что маневры в декабре и январе могли быть тренировкой мобилизации, политическим сигналом соседям или подготовкой к сценариям в так называемой "серой зоне", в частности вокруг Тайваня, а также в контексте отношений с Японией и США.
В Пекине такие версии отрицают. Посольство Китая в США заявило, что Восточнокитайское море является ключевым районом зимнего рыболовства, а большое скопление судов в период с ноября по февраль является обычным явлением. Китайская сторона назвала обвинения в использовании "морского ополчения" проявлением "злых намерений".
США перебрасывают большую армаду к берегам Ирана
Президент Трамп заявил, что США направили значительные военно-морские силы в сторону Ирана "на всякий случай". Он при этом отметил, что надеется, что ему не придется их использовать. Он напомнил, что на фоне преследований иранским режимом протестующих он предупредил Иран, что если будут казни людей, то это обернётся для аятолл серьёзными последствиями.
Командующий КСИР Ирана Мохаммад Пакпур заявил, что иранские военные готовы к возможному удару и держат "палец на спусковом крючке".
Военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что США могут начать атаку, но пока не готовы встретить ответный огонь, поэтому идет подготовка, развертывания ПРО.