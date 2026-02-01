Може бути залучена китайська морська міліція. Про це повідомляє Business Insider.
Що відбувається у Східнокитайському морі?
Аналітики зазначають, що перший подібний епізод стався 25 грудня. Тоді понад дві тисячі суден сформували дві дзеркальні L-подібні лінії загальною протяжністю понад 460 кілометрів неподалік узбережжя Шанхаю. Уже 11 січня майже 1500 суден вишикувалися в одну пряму лінію завдовжки близько 480 кілометрів у тому ж районі.
Довідка: Китай має одну з найбільших рибних галузей у світі. Станом на 2020 рік налічувалося близько 564 000 відповідних суден.
Фахівці наголошують: масштаби, точність і швидкість такої координації не характерні для звичайної рибальської діяльності.
Заступник директора Азійської ініціативи з прозорості морського простору CSIS Гаррісон Претат заявив, що за багато років роботи з подібними даними ніколи не стикався з чимось подібним. За його словами, спочатку така кількість суден навіть виглядала як помилка в масивах інформації.
Знімки Planet Labs і аналіз Starboard Maritime Intelligence свідчать, що судна протягом кількох днів цілеспрямовано сходилися в одну точку, тривалий час залишалися на місці, а потім так само швидко розосереджувалися.
Професор Військово-морського коледжу США Ендрю Еріксон назвав це явище "величезним, точно геокоординованим флешмобом" Він зазначив, що така поведінка відповідає відомим схемам дій китайської морської міліції – напіввійськової структури, яку Пекін застосовує для тиску в спірних акваторіях без прямого залучення військово-морських сил.
За оцінками Пентагону, морська міліція Китаю складається з цивільних суден і рибалок, які проходять спеціальну підготовку та можуть швидко мобілізуватися для виконання "офіційних завдань" – зокрема демонстрації контролю над морськими районами або ускладнення руху іноземних суден.
Аналітики припускають, що маневри в грудні та січні могли бути тренуванням мобілізації, політичним сигналом сусідам або підготовкою до сценаріїв у так званій "сірій зоні", зокрема навколо Тайваню, а також у контексті відносин з Японією та США.
У Пекіні такі версії заперечують. Посольство Китаю в США заявило, що Східнокитайське море є ключовим районом зимового рибальства, а велике скупчення суден у період з листопада по лютий є звичайним явищем. Китайська сторона назвала звинувачення у використанні "морського ополчення" проявом "злих намірів".
США перекидають велику армаду до берегів Ірану
Президент Трамп заявив, що США спрямували значні військово-морські сили у бік Ірану "про всяк випадок". Він при цьому зауважив, що має сподівання, що йому не доведеться їх використати. Він нагадав, що на тлі переслідувань іранським режимом протестувальників він попередив Іран, що якщо будуть страти людей, то це обернеться для аятол серйозними наслідками.
Командувач КВІР Ірану Мохаммад Пакпур заявив, що іранські військові готові до можливого удару й тримають "палець на спусковому гачку".
Військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що США можуть почати атаку, але поки не готові зустріти у відповідь вогонь, тому триває підготовка, розгортання ПРО.