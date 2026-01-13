У Міністерстві закордонних справ 24 Каналу повідомили, чи є серед них українці.
Чи є серед жертв в Ірані українці?
У МЗС розповіли, що станом на ранок 13 січня даних про українців серед жертв заворушень в Ірані немає.
Інформація щодо наявності серед загиблих, постраждалих або затриманих громадян України до посольства України в Ірані не надходила,
– сказали у міністерстві.
Водночас установа продовжує здійснювати моніторинг ситуації у країні.
Як уже зазначалося, під час протестів в Ірані загинули близько 2 000 людей. Про це у вівторок, 13 січня, повідомив іранський чиновник агентству Reuters.
Він звинуватив "терористів" у загибелі мирних жителів та співробітників служб безпеки.
Що передувало?
Демонстрації в Ірані тривають з 28 грудня. Люди вийшли на протести через падіння іранського ріала, курс якого перевищив 1,4 мільйона доларів. Економіка країни страждає від міжнародних санкцій.
На тлі протестів спадковий принц Ірану закликав президента США втрутитися в ситуацію. Трамп заявив, що готовий допомогти. Пізніше з'явилися дані, що Білий дім почав обговорювати можливість масштабного авіаудару по Ірану.
А 13 січня США навіть закликали своїх громадян негайно виїхати з Ірану і не розраховувати на допомогу уряду. До слова, МЗС України також закликали українців покинути країну.