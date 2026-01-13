Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що багато що залежить від дій силовиків та армії. Тим паче в Ірані склалася досить цікава ситуація зі збройними силами. Адже там існує регулярна армія та Корпус вартових ісламської революції. Останні є опорою режиму.

Від чого залежить результат протестів в Ірані?

Як наголосив Рейтерович, якщо частина армійців та силовиків перейдуть на бік народу, тоді може статися реальний злам. Однак важливо, аби збігся ще один фактор.

Фактично в Ірані встановлена теократія, яких по всьому світу практично немає. Саме такі режими зосереджені навколо лідера. Якщо він зникає, то все може обвалитися.

Це шанс для США та Ізраїлю. Вони можуть вирішити проблему з Іраном. Але ось чи підуть на це? Поки складно сказати? Часу на прийняття рішень у них вкрай мало. Потрібно це робити або зараз, або шанс буде згаяний. А повстання народу потоплять у крові,

– зазначив Рейтерович.

Протести в Ірані: коротко