Економічна ситуація в Ірані

У грудні, коли вартість ріала впала на 16% – загалом приблизно на 84% за останній рік – інфляція продовольства досягла 72% річного рівня. що майже вдвічі перевищує середній показник за останній час.

Ці події відбуваються після десятиліть економічної ізоляції. Починаючи з 2011 року, санкції на іранську нафту різко скоротили надходження країни від іноземної валюти та уповільнили зростання ВВП з поважних 5 – 9% щорічно на початку 2000-х років до менш ніж 3% згодом. Втрата доходів від нафти створила хронічний дефіцит бюджету, який уряд фінансував завдяки монетарній експансії, що підживлювало інфляцію.

Економічна ситуація в Ірані ще більше погіршилася минулого року, коли санкції поступилися місцем відкритій конфронтації. Хоча 12-денна війна з Ізраїлем та США в червні 2025 року завдала обмеженої фізичної шкоди, вона викрила вразливість Ірану до раптової ескалації, спростувавши заяви режиму про контроль над ситуацією та підвищивши "премію за ризик" для країни.

Інвестиції, які вже були занадто низькими, щоб компенсувати девальвацію ріала, ще більше впали через побоювання щодо додаткових атак з боку Ізраїлю та США.

Спроба президента Ірану Масуда Пезешкіана запровадити давно відкладені економічні реформи посилила тиск. Його запропонований бюджет на новий іранський рік (що починається 20 березня 2026 року), поданий до парламенту в листопаді, виявився більш скорочувальним, ніж очікувалося. Податки мали зрости з 42% до 57% державних доходів, що відображає очікуване падіння доходів від нафти.

Водночас заробітна плата в державному секторі мала зрости менш ніж на половину від прогнозованого урядом рівня інфляції у 46% на наступний рік. Хоча парламент пізніше пом'якшив удар, знизивши запропонований податок на додану вартість з 12% до 10% та подвоївши підвищення заробітної плати, сигнал про необхідність жорсткої економії вже був надісланий.

Хоча політику жорсткої економії важко продати за будь-яких обставин, вона стає політично вибухонебезпечною в суспільстві, яке розглядає корупцію серед посадовців як повсюдне явище та постійно зіштовхується з показною демонстрацією багатства. Уявлення про шалену нерівність підсилюються спотвореною системою множинних обмінних курсів в іранській економіці.

Оскільки експорт нафти впав з понад двох мільйонів барелів на день до 2011 року до лише 300 тисяч барелів у 2019 році, уряд розподілив частину своєї дефіцитної іноземної валюти за значно субсидованими ставками, щоб захистити іранців від впливу санкцій. Але зрештою система сприяла пошуку ренти та відтоку капіталу.

Причому багато одержувачів витрачали гроші не на імпорт товарів першої потреби, а на предмети розкоші чи закордонні подорожі, або перепродавали іноземну валюту за ринковими цінами.

Пізніше уряд Ірану запровадив керовані валютні ринки, які дозволили ліцензованим експортерам продавати свій валютний виторг імпортерам під наглядом уряду за курсами, що були між субсидованими та ринковими цінами. Однак він все ще неохоче скасовував систему множинних обмінних курсів, побоюючись негативної реакції з боку впливових трейдерів з привілейованим доступом.

Пезешкіан, однак, був готовий піти на цей крок. Але його спроба ліквідувати одне з найпомітніших джерел корупції в Ірані, безсумнівно, розлютила вкорінені інтереси, що, можливо, сприяло початковому страйку серед торговців на Великому базарі Тегерана, який і спровокував ширші протести. Хоча цей страйк міг бути політично мотивованим – реформатори часто звинувачували своїх консервативних суперників у використанні своєї інституційної влади для опору змінам – протести швидко переросли в настільки гостру кризу, що обидві фракції зараз шукають вихід.

Виклик є настільки ж економічним, наскільки й політичним. Зусилля уряду щодо збільшення доходів, скорочення дефіциту бюджету та зменшення залежності від емісії грошей зрештою можуть знизити інфляцію. Але в короткостроковій перспективі реформи матимуть економічні витрати.

Скасування субсидій на іноземну валюту негайно підвищує ціни на певні товари, що потенційно підживлює ширшу інфляцію та чинить тиск на зниження ріала.

Щоб компенсувати збитки домогосподарствам, уряд запровадив щомісячні перекази у розмірі десяти мільйонів ріалів на людину (близько 7 доларів або 40 доларів за паритетом купівельної спроможності). Він вже здійснив виплати приблизно 80 мільйонам бенефіціарів, за винятком лише найбагатшого дециля. Але чи буде цього достатньо для приборкання протестів – не зрозуміло.

Що може полегшити критичну ситуацію в економіці?

Цілі останнього загальнонаціонального повстання в Ірані – руху "Жінки, життя, свобода" у вересні 2022 року – були більш прямими. Протести, спровоковані вбивством 22-річної Махси Аміні поліцією моралі, зіштовхнулися з жорстокими репресіями. Водночас вважається, що вони досягли принаймні однієї зі своїх цілей: зупинили виконання закону про хіджаб. Все більше іранських жінок і дівчат вирішують не носити хіджаб у громадських місцях.

Натомість переваги реформ Пезешкіана є невизначеними. Ймовірно, вони матеріалізуються лише у довгостроковій перспективі. Їх важко донести до населення, яке постраждало від багаторічної економічної нестабільності.

Уряд Ірану не може точно обіцяти стабілізацію обмінних курсів або приборкання інфляції найближчим часом. Єдиний крок, який міг би запропонувати відносно швидке економічне полегшення – і до якого уряд міг би точно зобов'язатися – це припинення воєнних дій з Ізраїлем та США. Але це може виявитися набагато складнішим для керівництва Ірану, ніж компроміс щодо обов'язкового носіння хіджабів.

У будь-якому разі, пересічні іранці з обережністю ставляться до будь-яких обіцянок Ізраїлю, особливо після спустошення Гази, окупації Сирії та інтенсивних бомбардувань Ірану минулого року. Те саме стосується США, які за президентства Дональда Трампа довели, що навіть найближчі союзники не можуть їм довіряти.