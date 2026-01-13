В Министерстве иностранных дел 24 Канала сообщили, есть ли среди них украинцы.

Есть ли среди жертв в Иране украинцы?

В МИД рассказали, что по состоянию на утро 13 января данных об украинцах среди жертв беспорядков в Иране нет.

Информация о наличии среди погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины в посольство Украины в Иране не поступала,

– сказали в министерстве.

В то же время учреждение продолжает осуществлять мониторинг ситуации в стране.

Как уже отмечалось, во время протестов в Иране погибли около 2 000 человек. Об этом во вторник, 13 января, сообщил иранский чиновник агентству Reuters.

Он обвинил "террористов" в гибели мирных жителей и сотрудников служб безопасности.

Что предшествовало?