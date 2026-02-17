24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Поновлена увага до цього найбільшого острова відображає думку про те, що світ об'єднується у три сфери впливу, зосереджені навколо США, Росії та Китаю. Хоча деякі відкидають це геополітичне бачення як вульгарність у стилі Трампа, тривожна реальність полягає в тому, що воно не є ані унікальним для Трампа, ані цілком ірраціональним.

Сфера впливу Кремля має межі

З відходом епохи, яка панувала після холодної війни, знову утверджується більш регіональний та конкурентний порядок. Великі держави формують своє безпосереднє оточення не лише через амбіції, а й через обмеження, з якими зіштовхуються. Чим далі поширюється вплив, тим більше значення починають мати географія, внутрішні можливості чи опір суперників.

Росія, Китай та США є ядерними наддержавами та найбільшими країнами у своєму регіоні, але кожна з них обмежена багатьма факторами, які їхні уряди не контролюють.

З моменту розпаду Радянського Союзу Кремль відновив свій вплив на сусідні держави через територіальний контроль, гібридні та заморожені конфлікти, а також економічні важелі. Наприклад, Білорусь так довго була пов'язана з Росією через енергетичну залежність та інтеграцію у сфері безпеки, що фактично втратила свій суверенітет, не будучи офіційно анексованою.

Росія також підтримувала сепаратистські анклави в Молдові та Грузії, допомагала підтримувати авторитарні уряди в Африці, анексувала Крим у 2014 році та розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 8 років потому. Але ці зусилля були досягнуті надзвичайною ціною, а вирішальна перемога залишається недосяжною. Це може мало втішити менших сусідів Росії у Східній Європі, але це говорить про те, що сфера впливу Кремля має чіткі та обмежені межі.

Китай хоче величі, але має проблеми всередині країни

Китай, який має другу за величиною економіку світу, більше опирається на економічні важелі, ніж на військові, а його вплив, здається, є більш глобальним, ніж у Росії. Китай використовував торгівельні та інвестиційні зв'язки для геополітичної вигоди. Наприклад, Камбоджа, яка сильно залежить від китайської допомоги та інвестицій, неодноразово блокувала Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) від критики китайських маневрів у Південнокитайському морі у 2012 та 2016 роках.

Аналогічно після того, як китайська державна компанія COSCO придбала контрольний пакет акцій порту Пірей у 2016 році, Греція наклала вето на заяву Європейського Союзу з критикою Китаю в Раді ООН з прав людини.

Але вплив Китаю також має межі. Його ініціатива "Один пояс, один шлях" для фінансування інфраструктурних проєктів за межами китайських кордонів часто спричиняла боргові труднощі та політичний опір.

Ба більше, Китай зіштовхується з багатьма викликами всередині країни, зокрема уповільненням зростання, демографічним спадом та структурними економічними і фінансовими недоліками. Як і у випадку з Росією, його здатність проєктувати силу за межі свого безпосереднього сусідства обмежена.

Трамп продовжує політику попередників, але робить це жорсткіше

Дії адміністрації Трампа зображають як руйнівний розрив із минулою зовнішньою політикою США. Але насправді вона відображає як структурні стимули, так і темперамент Трампа. Більш традиційні президенти, використовуючи м'якшу мову та більш дисципліновану дипломатію, теж переслідували подібні цілі та зіштовхувалися з подібними обмеженнями.

Розглянемо той факт, що прикордонна служба США у період з 2021 по 2024 роки зафіксувала близько 7 мільйонів випадків затримання або депортування мігрантів на кордоні, і що близько 86% героїну і 93% кокаїну, які споживають у США, надходять з Мексики.

В ідеальному світі США мали б запроваджувати заходи для скорочення споживання та попиту на наркотики в Америці, а також стримували б міграцію, роблячи країни походження безпечнішими. Але цього не сталося. Незаконне вживання наркотиків залишається повсюдним, і навіть добросовісні зусилля щодо забезпечення сталого економічного зростання та рішучих інституційних реформ можуть принести плоди лише через кілька поколінь.

США (за президентів як від Демократичної, так і від Республіканської партій) натомість намагалися стримувати небажані потоки людей і товарів, тиснучи на сусідні держави, особливо на Мексику. Президент Барак Обама робив це за допомогою тихої дипломатії та інституційної співпраці, розглядаючи правозастосування як партнерство, водночас розширюючи прикордонний контроль за лаштунками.

Натомість Трамп покладається на публічну конфронтацію та примус, використовуючи тарифи та інші загрози, щоб змусити до швидкого дотримання вимог та стримати потенційних мігрантів. Попри ці відмінності в стилі, основна мета – формування політики сусідів відповідно до інтересів США – залишається незмінною.

Це повертає нас до Гренландії. Хоча обурення погрозами Трампа зрозуміле, та здивування ними дещо наївне. Це навряд чи перший випадок, коли США відкрито виявляють інтерес до Гренландії або демонструють, що хочуть більше свободи діяти односторонньо в Арктиці.

Вони вивчали варіанти купівлі цієї території у 19 столітті, окупували її під час Другої світової війни, пропонували купити її повністю у 1946 році та не відмовилися від своєї військової присутності після цього.

США також виступали проти обмежень, накладених Угодою про оборону Гренландії між США та Данією 1951 року. Аналогічно, США розглядали Північно-Західний прохід як міжнародну протоку та провокували дипломатичні кризи з Канадою, яка претендує на прохід як частину своїх внутрішніх вод.

Напруженість у відносинах США з їхніми арктичними союзниками зменшилася після холодної війни. Але оскільки танення льодовиків відкриває арктичні морські шляхи та посилює нову геополітичну конкуренцію за владу в регіоні, стратегічне значення Гренландії зросло, що робить повторне загострення не дивним.

Росія вже закріпилася в Арктиці, а Китай закладає основу за допомогою наукових досліджень подвійного призначення, криголамів, технологій, придатних для використання в Арктиці, та співпраці з Росією.

Театральні виступи Трампа мають конфронтаційний характер, але їхній імпульс знайомий: забезпечити присутність США та можливості одностороннього прийняття рішень, заборонити суперникам доступ і контролювати стратегічні точки на карті. Інший президент міг би покладатися на тихішу дипломатію та краще управління альянсом, але мета максимізації оперативної автономії для захисту американських стратегічних інтересів, ймовірно, залишилася б тією ж.

Географія, безпека та економіка можуть переформовувати світ на три ворожі сфери впливу. Але останні події показують, що влада має межі. Експансія Росії стала руйнівно дорогою. Китай стримує зростання внутрішньої напруги. А поворот США до Америки – попри всі хвастощі – може підтвердити думку, що першість неможлива без союзників.

Фіксація на Трампі не враховує ширшої картини. Геополітичними змінами керують структурні сили, а не особистості. Визнання цього є важливим для пошуку простору для компромісу та оновлення альянсів, необхідних для збереження політичної та економічної стабільності.