Чому переговори приречені на провал?

Мовиться про відсутність можливості (бажання) у Дональда Трампа остаточно натиснути на Україну та ЄС та "бунт" частини європейців, які починають рухатися в сторону затягування війни і відбудови власних ВПК та армій. А також – бажання завершити війну вже зараз. Про це пише Вадим Денисенко.

Читайте також Що буде, якщо ми погодимось на умови Кремля і війна "скінчиться"

Заміна керівника переговорної групи – це не лише пониження статусу. Судячи з усього, новий раунд переговорів може бути про статус російської мови та церкви, і нам варто чекати нових інформаційних провокацій. Це не обов'язково, але існує висока вірогідність.

Нинішня ситуація є патовою з переговорного погляду. А тому, якщо не станеться чогось екстраординарного, ці переговори приречені на провал.

Коли наступить криза в російській економіці?

Окремо хочу зупинитися на економічній складовій. Російська економіка перебуває в передкризому стані, а не на грані колапсу чи дефолту. 2026 рік вони проходять відносно спокійно. Проблеми в Росії розпочнуться лише за трьох умов:

якщо Росія продовжить жити в логіці міцного рубля;

якщо війна ітиме в нинішній інтенсивності;

якщо довгий час ціна російської нафти буде низькою.

За наявності всіх цих пунктів криза в російській економіці наступить приблизно в середині 2027 року.

І наостанок трохи статистики для адептів секти розвалу Росії. Centre for Research on Energy and Clean Air (Фінляндія) дав зведену статистику по експорту російської нафти. У червні Росія експортувала 7,15 мільйона барелів за добу, в грудні – 5,54, в лютому – 5,95 мільйона барелів. Тобто зараз Росія має мінус мільйон барелів або мінус приблизно 14 – 15%. Це неприємно, але явно не смертельно.