Об этом сообщает Axios. Журналисты убеждены, что Трамп только приближается к войне.

Почему и когда Трамп может начать большую войну против Ирана?

Журналисты Axios поговорили с несколькими источниками, в частности, и из Белого дома.

Администрация Трампа ближе к большой войне на Ближнем Востоке, чем осознает большинство американцев. Она может начаться очень скоро,

– говорится в статье.

Как сообщили собеседники СМИ, есть 90 процентов того, что война начнется в ближайшие недели. Такие данные привел один из советников Трампа. Президент США, по его словам, теряет терпение, а подготовка США к ударам не является блефом.

Впрочем, другие сказали, что США могут напасть на Иран и раньше.

Страна якобы должна предоставить конкретные предложения по ядерной программе в течение двух недель. В противном случае Трамп может перейти к решительным шагам.

Интересно! В материале указано: некоторые члены команды Трампа предостерегают его от войны. От себя добавим, что во время больших протестов в Иране Трамп поддержал митингующих только словами. Хотя тогда многие призывали отправить войска в регион.

Тем временем США активно усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке. За последние сутки Америка перебросила в регион около 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. Также развернуты две авианосные ударные группы с собственно авианосцами, 12 боевых кораблей и много систем ПВО.

Источники в администрации Трампа рассказали: в команде президента США близки к решению о масштабной вооруженной операции против Ирана. Она будет не точечной, как это произошло в Венесуэле, скорее ближе к полномасштабной войне.

Говорится, что вероятная операция будет значительно масштабнее той, которая была в июне 2025 года. Тогда США ударили по подземным ядерным объектам в Фордо, Нетензе и Исфахане.

Судя по всему, к войне против Ирана полноценно привлекут Израиль. Чиновники этой страны, с которыми поговорили Axios, ждут быстрого развертывания событий. Они даже готовятся к возможному конфликту в ближайшие дни. Израиль стремится изменить режим в Иране, нанести удары по ядерной и ракетной программах Ирана.

Ранее похожие данные приводили в Reuters. Там писали, что операция США может длиться неделями. Зато Иран обещает ударить по американским базам.

Какие переговоры ведут США и Иран?