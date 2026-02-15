Сейчас мир внимательно следит за событиями у берегов Ирана, куда Дональд Трамп пригнал мощную авианосную группу, чтобы шантажировать местных аятолл и требовать от них заключения так называемой "ядерной сделки". При этом официально уже не идет речь о диалоге иранских властей с митингующими, которых она только в январе убила десятками тысяч.

Нечто похожее сделали более 500 лет назад... португальцы. Как это им удалось и какие имело последствия – рассказываем в традиционной рубрике 24 Канала "История дня".

Читайте также Трамп угрожает стереть Иран с лица земли: когда США готовятся нанести удар и что происходит

Что Португалия забыла в Персидском заливе?

Для начала надо объяснить, а что же на другом конце света делали португальцы? Это маленькое королевство на западном краю Европы стало пионером того, что сейчас бы назвали глобализацией, а историкам известно как "Великие географические открытия". Португальцы были искусными моряками и падкими на приключения, особенно, если они обещали большую экономическую выгоду.

Открытое море было понятным и логичным направлением экспансии, поскольку на известном португальцам суше уже господствовали другие – испанцы, французы, мавры. Оставались острова в Атлантическом океане и Африка. А еще где-то далеко была Индия и ее невероятные богатства, описанные редкими европейскими путешественниками.

Сухопутный и известный со времен Александра Македонского путь в Индию был заблокирован османами. Но жажда золота и специй (которые тогда стоили даже дороже и были признаком статусного потребления) была сильнее. Поэтому португальцы решили проверить, можно ли попасть в Индию морем, обогнув Африку, предположив, что она где-то таки должна закончиться.

Далее все развивалось невероятно быстро. В начале 1488 года португалец Бартоломеу Диаш открыл мыс Доброй Надежды на юге Африки и доказал, что Африка не бесконечная, а это значит, что морской путь в Индию возможен. Тогда же по приказу короля Жоау II португальские разведки тайно добрались по суше из Египта в Аден, а оттуда – морем в Индию.

Следующая большая экспедиция португальцев под командованием Васко да Гамы в 1498 году все расчеты подтвердила – выдающийся мореплаватель прибыл в Индию и награбил немало специй (перца, гвоздики, корицы). В Лиссабон из похода вернулся лишь 2 корабля из 4, но все расходы окупились в 60 раз. Это сделало следующие экспедиции неотвратимыми и регулярными, что положило начало Португальской колониальной империи, которая прекратила существование только в конце 1999 года.

Почему португальцам все удалось?

Успех португальцев стал возможен благодаря нескольким составляющим.

Во-первых, они были еще теми отчаянными и авантюристами.

Во-вторых, имели технологическое преимущество. Основу их флота составляли парусные корабли – каракки и каравеллы, а их экипажи научились лучше всех ориентироваться в море, благодаря чему отказались от плавания только вдоль берегов (как все остальные) и не боялись большой воды.

Помогла португальцам в этом – армилярная сфера, навигационное и астрономическое устройство, позволившее точно определять координаты. Роль этого гаджета настолько велика, что сейчас его стилизованное изображение развевается на национальном флаге Португалии.

Еще одно технологическое преимущество португальцев – артиллерия и стрелковое огнестрельное оружие. Португальцы имели аркебузы (предшественницы мушкетов), что превратило матросов в очень умелую и эффективную тяжелую морскую пехоту (они носили рыцарские доспехи, которых не имели оппоненты в морских схватках).



Португальская армада начала 16 века / Википедия

Наконец последняя "фишка" – умение быстро строить небольшие крепости из камня, что становились основой колониальных факторий. Этому ремеслу португальцы (как и все западные европейцы) хорошо научились за время постоянных феодальных междоусобиц, которые на Пиренеях в те времена практически не заканчивались. Поэтому иметь замок-крепость было не прихотью, а суровой необходимостью.

Что известно о захвате Ормуза?

Вот с таким багажом португальцы и посетили Индийский океан, Персидского залива и Красного моря. План был масштабный, даже мегаломанский. Португальцы хотели подвинуть арабов и монополизировать торговлю с Индией и Китаем.

Для этого король Мануэл снарядил большой флот из 16 кораблей. Впоследствии Армада была разделена и 5 (по другим данным 6) кораблей под командование Афонсу де Албукерки отправилась к острову Ормуз – стратегически важного хаба, владение которым дает возможность контроля над всем регионом. Он фактически закрывает Персидский залив.

Ормуз тогда считался самостоятельным государством и местный султан не ограничивался властью сугубо на острове, а владел частью современных Омана и Бахрейна. Благодаря этому он был сказочно богатым. При этом номинально Ормуз считался вассалом Персии.

Афонсу де Албукерки имел лишь 500 воинов и практически не имел запасов, но этого оказалось достаточно. Его противник имел тысячи людей и десятки кораблей под прикрытием мощной крепости. Но все это не помогло.

Решающим фактором стало преимущество португальцев на море – их каракки были значительно больше кораблей местных арабов и персов, которые больше рассчитывали на весла, чем на паруса (по разным оценкам, их было от 120 до 200), а главное – не имели тогда мощной артиллерии. Стрелы арабов ничего не могли сделать против пушек и аркебуз пришельцев из Европы.



Традиционное португальское азулежу с геройствами дона Афонсу де Албукерки во время захвата Ормуза / фото Centro Cultural Rodrigues de Faria

Португальцы позволили похожим на галеры кораблям врага себя окружить, и, когда те пошли на абордаж, начали расстреливать их из пушек. Береговая артиллерия не могла достать европейцев, зато те со своих кораблей – без проблем.

После того, как флот защитников города был расстрелян, португальцы пошли на абордаж и захватили корабли, уцелевшие, в частности, крупные торговые. Впоследствии они десантировались на берег и подожгли пригород. Дым от взрывов во время морской битвы и пожар спровоцировали панику в Ормузе и город сдался без боя. Только тогда местные увидели, как мало было завоевателей, но уже было поздно.



Битва за Ормуз в представлении персидских авторов 17 века, обратите внимание на вооружение сторон / источник изображения British Library

Ормуз пал, а Албукерки навязал визиру, правившему от имени малолетнего султана, кабальную сделку, в соответствии с которой за португальскую "крышу" тот должен был заплатить большую контрибуцию, а главное – позволил построить на Ормузе португальскую крепость (существует и по сей день). По той же схеме португальцы захватили Бахрейн, Оман и другие важные порты на территории континентального Ирана.

Здесь пригодилось другое преимущество европейцев – умение быстро строить надежные крепости. Они на многие годы обеспечили португальское присутствие в регионе.

Арабы попытались отбить захваченное, воспользовавшись количественным преимуществом. На какое-то время португальцы даже потеряли форт, а дон Афонсу поклялся не брить бороду, пока не вернет его. Из-за этого он на большинстве портретов и скульптур всегда изображен с огромной, как у Гэндальфа бородой.



Афонсу де Албукерки на картине второй половины 16 века / фото Museu Nacional de Arte Antiga

Мощный флот, преимущество в артиллерии и крепкие стены крепостей делали войны легкими для Португалии. Победы в крупных морских сражениях против коалиции Мамлюкского и Гуджаратского султанатов и Каликутского королевства (1509 и 1510 годов) закрепили статус кво. Не помогла даже помощь арабам от венецианцев, которые таким образом хотели устранить европейского конкурента и занять его место. В 1515 году все стороны конфликта официально признали португальское присутствие на острове, а местный султан получил титул рыцаря и стал вассалом короля Португалии.

На руку португальцам сыграл конфликт между арабами (суннитами) и персами (иранцами), которые были шиитами (этот конфликт сохраняется до сих пор). Европейцы удачно воспользовались еще римским принципом "разделяй и властвуй", обеспечив себе процветание.



Ормуз как главный португальский хаб в Персидском заливе / Википедия

Деньги от торговли текли рекой – колонизаторы контролировали экспорт иранского шелка и лошадей в Индию, получая огромные прибыли в сотни процентов. Ормуз очень помог для перевозки индийских специй в Европу и существенно снизил возможности арабских и африканских пиратов. Точнее – португальцы стали сами главными пиратами Красного моря и Персидского залива – задолго до своих современных косплееров из Сомали и Йемена.

Португальцы действовали жестко и даже жестоко, но, надо признать, установили приемлемые для всех правила игры, обеспечив спокойствие в Персидском заливе. Афонсу де Албукерки лично контролировал это и снискал большое уважение, как среди христиан, так и мусульман.

Почему Португалии пришлось уйти?

Успехи европейцев привлекли внимание Персии. Та не имела своего сильного флота, поэтому должна была искать варианты партнерства.

Персы попытались договориться "по-хорошему", но португальцы по требованию от шаха уплатить дань выдали его посланникам пушечные ядра, заявив, что именно таким образом на их родине платят пошлины. Иранцы все поняли и решили не соваться.

Все шло настолько хорошо, что португальцы постепенно втерлись в доверие к шаху Персии (тогда там правили Сефевиды) и даже начали помогать ему в другой войне – против Османов.

Идиллия продолжалась почти 100 лет, пока персы наконец не нашли силы, чтобы устранить европейцев.

Для этого им пришлось пойти на путь модернизации и стать "пороховой империей" (так этот тип государства называют историки). Шах Аббас потратил немалые деньги и ресурсы, но получил собственные отряды мушкетеров, создал артиллерию, не хуже португальской.

Португальская крепость Ормуз на древнем рисунке и сейчас:

В 1602 году мушкетеры шаха выбили португальцев из Бахрейна, а еще через 20 лет – из Ормуза. Помогли Аббасу в этом голландцы и англичане из Ост-Индийской компании, которые предоставили свои корабли (в обмен на уступки для себя). Потому что шах уже имел пушки, но не имел флота. В то время Португалия была частью Испании, а Испания была самым большим врагом Англии.

У португальцев защищать все свои владения не было сил, поскольку они сами вели изнурительную войну за другие свои колонии (в Африке, Бразилии, Индии и Индонезии) с Нидерландами. Поэтому Ормуз пришлось сдать. Португалия сумела уберечь только свои индийские владения – Гоа и Диу и держалась за них до последнего (то есть до 1961 года).

Что касается своих владений в Персии, то в современном Иране день изгнания португальцев из Ормуза отмечается как Национальный день Персидского залива. Он приходится на 30 апреля 2026 года. Вполне возможно, что тогда там будут стоять корабли другого колонизатора.