Украинская противовоздушная оборона демонстрирует растущую эффективность, но вопросы ресурсов остаются критическими. Как события на Ближнем Востоке могут оставить Украину без ПВО и в каком состоянии сейчас наша противовоздушная оборона для 24 Канала разобрали политические и военные эксперты.

Как война в Иране повлияет на обстрелы Украины?

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что удары по Ирану имеют для Украины ряд положительных последствий, поскольку они косвенно ослабляют и Россию как ключевого союзника Тегерана в войне против нас

Возможное сокращение поставок иранских дронов-камикадзе и комплектующих работает в пользу Украины. Даже несмотря на то, что Россия частично локализовала производство, осложнения сотрудничества с Ираном создает для нее дополнительные технологические и производственные барьеры.

Особенно важным положительным фактором он считает, что агрессору будет значительно сложнее переходить на новые, усовершенствованные модификации беспилотников иранской разработки. Это замедляет технологическое обновление российского ударного арсенала и уменьшает потенциал для масштабирования атак по Украине.

Как операция против Ирана повлияет на войну в Украине: смотреть видео

Однако, политолог Владимир Фесенко отмечает риски после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Для Украины может возникнуть дополнительная угроза из-за активного использования систем ПВО в этом регионе.

Patriot применяют не только Израиль, но и американские партнеры в регионе, поэтому в случае длительных атак возрастет потребность именно в ракетах к этим системам.

Может возникнуть дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, особенно если эта военная операция затянется и может съесть запасы этих ракет,

– добавил политолог.

Он также считает, что риск усиливается из-за масштаба и географии атак Ирана, которые направляются не только против Израиля, но и по американским базам и другим партнерам США. В таких условиях ракеты расходуются быстрее, чем происходит пополнение запасов.

Здесь есть наибольший риск для нас, поскольку воздушные угрозы со стороны России для нас остаются очень и очень актуальными,

– подчеркнул Фесенко.

Почему Россия вынуждена уже менять тактику обстрелов?

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что в ближайшее время тактика россиян может измениться не из-за их желания, а из-за ограниченных ресурсов.

Россия столкнулась с серьезными проблемами накопления вооружения, и это уже заметно по характеру ударов. Эксперт думает, что некоторое время они еще будут пытаться наносить удары по украинской энергетике, однако возможности для масштабных атак существенно сужаются.

Стратегические запасы ракет у россиян, судя по расчетам и по тому, что видим уже, почти исчерпан или вообще исчерпан.

Напомним, Воткинский завод, вероятно, атаковали ракетами "Фламинго", которые пролетели более 1 400 км до завода. Там производили ракеты для комплексов "Искандер-М", а также межконтинентальные ракеты RS-24 "Ярс" и подводные БРПЛ "Булава". Спутниковые снимки свидетельствуют, что в результате взрыва был нанесен значительный ущерб цехам и производственным корпусам, что вызвало пожар на территории предприятия и вероятно повредило оборудование.

По мнению Криволапа, удар по Воткинскому заводу серьезно усложнил для России восстановление запасов баллистических ракет, в частности "Искандеров" и "Кинжалов".

Это задерживает россиян на три месяца, а скорее на полгода для обновления своих запасов,

– отметил аналитик.

Криволап прогнозирует, что дальнейшие атаки могут иметь более точечный характер – с применением ограниченного количества баллистических или крылатых ракет.

В каком состоянии ПВО Украины сейчас?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что Украина постепенно и системно улучшает работу противовоздушной обороны, и это уже подтверждается конкретными результатами.

Увеличение количества сбитых целей свидетельствует о слаженности действий и наращивании возможностей ПВО. Украинская система противовоздушной обороны, как убежден Свитан, давно является многоэшелонированной, а ее эффективность зависит прежде всего от наличия достаточного количества средств поражения – прежде всего ракет.

Как только к нам приходят новые партии и получаем их в достаточном количестве, то практически все аэроцели, которые запускают россияне, а это несколько сотен, сбиваются,

– подчеркнул полковник запаса.

К работе активно привлекается легкомоторная авиация и армейская авиация, которые перехватывают дроны на разных высотах. Истребители же выполняют задачи по добиванию крылатых ракет или тех беспилотников, которые прорвались через низшие эшелоны.

В то же время Свитан считает, что остается серьезная проблема с прикрытием от баллистических ракет. Возможность их перехвата зависит исключительно от наличия противобаллистических комплексов и запаса ракет к ним.

В Украине закрыто только 10% территории противобаллистическими комплексами, а 90% – открыто,

– отметил эксперт.

Он также думает, что Украине нужно не только усиливать оборону, но и развивать собственные способности для зеркальных ударов баллистикой по военным целям противника, поскольку именно этот тип вооружения способен преодолевать глубокую противовоздушную оборону РФ.

В каком состоянии ПВО Украины: смотреть видео

Реально ли создать антидроновий купол?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что создание полноценного антидронового щита – это не декларация, а практическая задача, которая давно должна быть реализована. По его мнению, речь идет не об одной системе, а о многоуровневой модели защиты.

Во-первых, это поражение пусковых позиций и логистики врага еще на его территории. Во-вторых, формирование щита непосредственно у государственной границы, а не только над столицей. І, в-третьих, защита конкретных объектов: городов, сел, энергетической инфраструктуры и военных подразделений.

Оборона должна быть глубоко эшелонированной и системной. Кроме имеющихся систем ПВО, таких как Patriot или IRIS-T, необходимо масштабировать использование мобильных средств противодействия дронам различных типов.

По словам эксперта, эффективные комплексы вроде "Гепардов" должны применяться в значительно большем количестве, ведь враг использует широкий спектр беспилотников и ракетных средств. Отдельное внимание он уделяет менее заметному, но чрезвычайно важному компоненту – радиоэлектронной борьбе и дезорганизации систем управления противника.

Украинские специалисты уже давно, как считает Маломуж, имеют наработки в сфере радиоразведки и контрразведки, способны выявлять и нейтрализовать такие системы. Однако эти возможности долгое время использовались недостаточно активно.

В итоге Маломуж думает, что антидроновий щит вполне реален, однако его эффективность зависит от комплексности подхода, скорости решений и системного развертывания на всех направлениях. И, как он сам отмечает, "это очень эффективная модель", если ее внедрять не фрагментарно, а в полном объеме.

Как сделать антидронный купол над Украиной: смотреть видео

