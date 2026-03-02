Иранцы утверждают, что это они подбили американский истребитель. Впрочем, есть предположение, что судно могло быть случайно сбито ПВО Кувейта. Об этом пишет CNN.

Что известно о падении F-15?

На обнародованных в сети кадрах четко видно, как пилот американского F-15 за считанные секунды до падения борта катапультируется.

Летчик спасается, а судно падает: смотрите видео

Падение F-15 с другого ракурса: смотрите видео

Также активно распространяется видео, на котором американский летчик после катапультирования – цел и невредим. Пилота доставили в безопасное место местные жители, которые поместили его в багажник автомобиля.

Пилот F-15, который разбился в Кувейте, выжил: смотрите видео

Видео свидетельствует о том, что самолет упал в пределах 10 километров от базы США Али-аль-Салем в Кувейте. Пока неизвестно, почему произошла авария и какой именно авиации принадлежит самолет. По анализу CNN, двухмоторный истребитель на видео соответствует F-15E или F/A-18. Кувейт также эксплуатирует самолеты F/A-18.

Справка: F-15 Strike Eagle – это американский всепогодный многоцелевой истребитель-бомбардировщик, который может бить по наземным целям на большой дальности, а также вести воздушный бой. Считается одним из самых успешных ударных самолетов США, потому что сочетает высокую скорость, большую грузоподъемность и дальность.

К слову, днем ранее стало известно о гибели трех американских солдат в результате иранских ударов по военной базе в Кувейте. Дональд Трамп подтвердил эти потери и признал, что до завершения боевых действий их количество может возрасти.

Между тем Иран заявляет, что кроме подбитого истребителя, атаковал посольство США в Кувейте. По данным СМИ, над зданием дипломатического ведомства поднимается дым.

