Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю. Цікаво, що деякі користувачі нагадали заяву Трампа, нібито Іран уже майже не має авіації і флоту.

Що за літак збив Ізраїль і чому це важливо?

Як повідомив ЦАХАЛ, вони збили іранський літак російського виробництва.

Винищувач IAF F-35I Adir збив винищувач іранських ВПС Як-130. Це перший в історії випадок збиття пілотованого винищувача винищувачем F-35 Adir,

– ідеться в короткому дописі.

The Times Of Israel додали: це також перший випадок за приблизно 40 років, коли повітряні сили Ізраїлю вступили в повітряний бій з пілотованим літальним апаратом. Адже востаннє винищувачі ВПС Ізраїлю збили пілотований ворожий літак 24 листопада 1985 року над Ліваном. Тоді винищувач F-15 ВПС Ізраїлю збив два сирійські винищувачі МіГ-23.

Jerusalem Post розповіли, що відомо про літаки Як-130.

Виробництво російського літака Як-130 розпочалося в 1990-х роках. Зазвичай він використовується як навчальний літак для пілотів більш досконалого російського Су-57 та інших подібних літаків, але також може використовуватися як штурмовик,

– пишуть там.

Цікаво! В російському сегменті Вікіпедії указано, що Як-130 – перший повністю новий (а не модернізований) літак, побудований у Росії після розпаду СРСР. У 2023 році Ірану поставили два такі літаки. Тоді їх назвали військовими навчально-тренувальними, мовляв, пілоти вчитимуться на цих суднах.

Як-130 більш досконалий, аніж інші іранські літаки, наприклад, F4 та F5. Але "будь-які іранські винищувачі можуть стати проблемою для ізраїльських і американських безпілотників і загалом ускладнити бойові дії, зробивши більш складними атаки з близької відстані".

Журналісти нагадали, що 1 березня два іранські винищувачі, F4 і F5, були на злітно-посадковій смузі та готувалися до зльоту, але Ізраїль розбомбив їх.

Додамо, що США вперше використали в боях проти Ірану дрони-камікадзе LUCAS.