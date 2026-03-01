Про це повідомили у CENTCOM – Центральному Командуванні Збройних сил США. Як саме називаються такі дрони, не сказано. Судячи з усього, це LUCAS.

Що за дрони використали США проти Ірану?

Цікаво, що БпЛА створені за зразком "Шахедів".

Оперативна група CENTCOM Scorpion Strike вперше в історії використовує одноразові безпілотні літаки-бомбардувальники в боях під час операції "Епічна лють". Ці недорогі безпілотники, створені за зразком іранських безпілотників Shahed, тепер здійснюють американську помсту,

Дрони LUCAS / CENTCOM

Втім, на відео ударів, які поширили CENTCOM, таких дронів не видно.

Politico додали: цю тактику, використання недорогих одноразових безпілотників-атакувальників, уперше застосувала Україна під час відбиття російського вторгнення у 2022 році.

Застосування безпілотників допомогло Україні переломити хід війни проти Москви, незважаючи на меншу вогневу потужність і чисельність особового складу, а згодом було скопійовано росіянами, що змінило сучасну військову тактику,

– підкреслили в ЗМІ.

А от у Defense Express раніше писали, що США можуть використати дрони LUCAS – аналоги "Шахедів". Якщо знайдуть до них бойову частину.

Власне, саме LUCAS зображено на фото CENTCOM.

Нова оперативна група Task Force Scorpion Strike (TFSS), яка підпорядковується Центральному командуванню армії США (CENTCOM), готове до участі у військових операціях та здійснення ударів дронами Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS),

– писали аналітики наприкінці лютого.

TFSS – це експериментальний підрозділ. Вартість LUCAS – близько 35 тисяч доларів за одиницю.

Важливо, що це багатоцільова платформа, тобто такі БпЛА можуть бути і розвідниками.