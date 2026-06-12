Ба більше, іранське керівництво виходить із тези про непослідовність США (що підтверджується виходом Дональда Трампа з Ядерної угоди (СВПД) у 2018 році). З погляду Тегерана, сенсу йти на компроміс немає, адже наступна адміністрація у Вашингтоні або сам Трамп можуть знову скасувати свої зобов'язання. Про це пише Ігор Семиволос.

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У Трампа в Ірані залишилися два сценарії, і жоден не є хороший

У Вашингтоні часто вірять, що підвищення ставок (ескалація) змушує супротивника сісти за стіл переговорів на твоїх умовах. Насправді ми бачимо протилежне: в іранській оптиці ескалація США в морській сфері (наприклад, перехоплення танкерів чи удари по проксі-силах) трактується як порушення вже наявних негласних домовленостей. Відповіддю Ірану на ескалацію буде не капітуляція, а дзеркальна ескалація, що знищує сам простір для дипломатії.

Зафіксую тут головну фундаментальну розбіжність в американській стратегії: неможливо одночасно вести переговори про угоду та знищувати (фізично чи політично) тих, хто має легітимність цю угоду підписати й виконати.

Вбивство Алі Хаменеї (як верховного лідера з абсолютним правом вето) та Алі Ларіджані (традиційного прагматика-важковаговика, який вміє балансувати між консерваторами та зовнішнім світом) підкреслює: якщо ви знищуєте або заганяєте в кут поміркованих чи прагматичних перемовників, ви залишаєтеся сам на сам із радикальними силами КВІР, які взагалі не вірять у дипломатію.

По суті, президент Трамп опинився перед жорсткою двоальтернативною дилемою, яка позбавляє його улюбленого інструменту – "мистецтва угоди" через психологічний тиск.

Отже, маємо два сценарії, які мають однакову ймовірність.

Перший сценарій – це реальна угода. Умовою її реалізації є визнання США суб'єктності Ірану та врахування його ключових вимог (зняття санкцій, гарантії безпеки режиму). Результатом буде болісний для Трампа компроміс, який внутрішні яструби в США сприймуть як слабкість.

Другий сценарій – це повне протистояння. Умовою є відмова від поступок Ірану, продовження санкційного та військового тиску. Результатом буде неминуча ескалація, загроза великої регіональної війни, але без повалення режиму.