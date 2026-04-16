24 Канал собрал всю информацию, известную о ночном терроре врага.
Какие последствия атаки 16 апреля?
Утром в Сумах произошло попадание в одну из заправок. На месте работают спасатели. А поздно вечером 15 апреля в одном из медицинских учреждений Сум загорелся пожар после попадания "Шахеда". Атака на Сумы / Фото Общественного Ликвидация последствий на Днепропетровщине: смотрите видео С 7:00 15 апреля по 7:00 16 апреля враг совершил две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного, воздушного базирования и ударных беспилотников. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 703 воздушных целей: По предварительным данным, по состоянию на 7:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 667 вражеских целей: Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется. В результате атаки на столицу погибли 4 человека. Среди них – 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали 54 человека. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно, в частности двум детям, Киев после атаки / Фото Суспильного На Днепропетровщине погибли 3 человека, еще 34 получили ранения. Враг атаковал два района области беспилотниками, артиллерией и ракетами. Массированный удар россияне нанесли по Днепру. В городе изуродованы офисная и админздания, жилые дома, предприятие, машины. Всего из-за вечерней и ночной атаки пострадали 30 человек, 2 погибли. В Новоалександровской громаде Днепровского района поврежден частный дом, разрушена пристройка к дому. Пострадала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. На Никопольщине россияне попали по самому Никополю, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадах. Горели частный дом и здание,, которое не эксплуатируется. Повреждены многоэтажка, авто. Погиб 37-летний мужчина. Трое – ранены. Двое мужчин по 28 лет – госпитализированы в тяжелом состоянии. Атака на Днепр / Фото ОВА Атака на Днепр / Фото ОВА Почти неделю подряд россияне ежедневно атакуют украинские порты. В ночь на 16 апреля под активным обстрелом оказались объекты портовой инфраструктуры Большой Одессы. Во время воздушной тревоги в ночной период зафиксированы многочисленные попадания средств поражения по производственным и административным объектам. В результате атак возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры портовых операторов. По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают пожарно-спасательные подразделения и все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий. За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 4 человека: в Харькове 66-летний мужчина и 77-летняя женщина, в Мерефе 28-летний мужчина и 63-летняя женщина. Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: Ночью Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными БпЛА. Є 8 погибших. Еще 16 человек пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района. Атака на Одессу / Фото ОВА Ночью пострадала и Полтавщина. В Кременчугском районе в результате падения обломков повреждена кровля жилого здания. В Полтавском районе обломками повреждена кровля и остекление окон двухэтажного жилого дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Вчера враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на Николаевскую область. В результате атаки в городе Новый Буг Баштанского района пострадала семья – 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, а также 8-летний сын супругов, который получил острую реакцию на стресс. Вся семья была госпитализирована. На утро состояние пострадавших – удовлетворительное, без ухудшения. Кроме того, в городе повреждено 8 частных домов. Также в результате боевой работы и падения обломков в Первомайском районе поврежден частный дом, гараж и линия электропередач. Были обесточены три населенных пункта района. По состоянию на 00:40 все потребители запитаны. Пострадавших нет. Николаевский район: Россия атаковала FPV-дроном и нанесла артиллерийский удар по Куцурубской громаде. В результате обстрелов в селе Дмитровка повреждены 2 частных дома, хозяйственную постройку и гараж. Кроме того, враг атаковал, предварительно БпЛА типа "Молния", объект промышленной инфраструктуры в Галициновской громаде. Пострадавших нет. Одна женщина погибла в результате российской атаки по Запорожью. Поступило 114 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей. Всего в течение суток оккупанты нанесли 711 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. Так, россияне 5 ракетами ударили по Запорожью. Кроме того, войска России совершили 12 авиаударов по Лесному, Таврическом, Даниловке, Орехове, Гуляйпольском, Волшебном, Воздвижовке, Копанях и Тимошовке. 453 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Малокатериновку, Новоалександровку, Лысогорку, Разумовку, Степногорск, Степное, Павловку, Приморское, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Гуляйпольское, Староукраинку, Еленоконстантиновку, Горькое, Зеленое и Белогорье. Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Новоданиловке, Горькому, Копаням, Староукраинке и Доброполью. 236 артударов пришлись по Степногорску, Степному, Павловке, Приморскому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном, Варваровке, Доброполье, Прилуках, Гуляйпольском, Староукраинке, Горьком и Белогорье. Последствия на Запорожье / Фото ОВА Харьков атаковали несколько дронов, в частности Слободской, Индустриальный, Немышлянский и Салтовский районы. В Немышлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждено несколько частных домов, перебит газопровод. На данный момент известно о двух пострадавших. Один из "Шахедов" ударил возле жилых домов в Индустриальном районе города. Попадание вражеского БпЛА было и в Салтовском районе возле многоэтажек. На месте удара горит частный дом, есть пострадавшие. Атака на Харьковщину / Фото ОВА Произошло попадание в нежилое здание. Также упали обломки на нескольких локациях. На одной из них, в жилом доме, произошел пожар на первом этаже. В другой многоэтажке повреждены окна. Также обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-отеля и повредили близлежащие дома. Произошло попадание обломков ракеты в 6 этаж 16-этажного жилого дома. Без возгорания. В результате падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасены ребенок и его мать. Один из БпЛА буквально влетел в 18-ти этажный дом. Он летел очень низко. Повреждено офисное здание с последующим горением конструкций и припаркованных автомобилей. В результате повторного обстрела пострадали 4 медика. Обнаружили обломки ракеты на открытой территории. Вследствие падения обломков ракеты произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. Обломки ракеты упали на двух локациях: на территории возле жилого дома и на детской площадке по другому адресу. Без пожаров.
