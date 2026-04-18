Також під ударом опинилися об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Про це в інтерв’ю громадській ініціативі "Голка" повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький.

Дивіться також "Росія не могла цього не знати": у Дніпрі зруйновано будинок із центром православної культури МП

Де найбільше знищено історичних пам’яток?

В Україні за час повномасштабної війни зруйновано або пошкоджено 1723 об’єкти культурної спадщини. Про це повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький, наголосивши на масштабах втрат у різних регіонах країни.

Найбільше руйнувань зафіксовано у прифронтових і деокупованих областях. До п’ятірки регіонів, які зазнали найбільших втрат, увійшли Харківська область – 349 об’єктів, Херсонська – 302, Одеська – 200, Донецька – 195, а також Київ і Київська область – 173 пам’ятки. Окрім цього, пошкоджено 2524 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 513 повністю знищено. Серед найбільш постраждалих – бібліотеки, музеї, будинки культури та інші заклади.

Які області найбільше постраждали / Інфографіка "Голка"

Під удар потрапили й об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, йдеться про історичні центри Львова та Одеси, а також ансамблі Софійського собору і Києво-Печерської лаври у Києві.

У Міністерстві культури зазначають, що для збереження спадщини ведеться співпраця із Силами оборони України. Зокрема, діє окремий підрозділ, який бере участь у підготовці рішень щодо евакуації музейних цінностей та захисту об’єктів.

Представники підрозділу долучаються до розробки нормативно-правових актів, наприклад надавали пропозиції до рішень щодо евакуації музейних предметів і цінностей. Цілеспрямоване знищення культурної спадщини України є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що кваліфікує прямі напади на будівлі, призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, а також на історичні пам’ятки як воєнні злочини,

– каже Вербицький.

Водночас експерти наголошують, що загрози для пам’яток існують не лише через бойові дії. Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів звернула увагу на необхідність посилення законодавчого захисту культурної спадщини в Україні.

Як посилити захист культурної спадщини / Фото "Голка"

Вона закликала Верховну Раду якнайшвидше доопрацювати законопроєкт №11481, спрямований на охорону пам’яток. За її словами, важливо не допустити змін, які можуть послабити його дію в інтересах забудовників.

Які пам'ятки культури постраждали нещодавно від обстрілів?