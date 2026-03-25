Співдиректор Львівського органного залу Тарас Демко у коментарі 24 Каналу повідомив, що ніхто з працівників не постраждав. Він розповів, чи продовжуватиме органний зал свою діяльність.
Ударною хвилею було вибито близько десятка вікон. Це великі історичні вікна. Коли тривога закінчилась, наша команда оперативно прибрала залишки скла і ми підготували концертний зал. Запланований захід вирішили не скасовувати,
– розповів Тарас Демко.
24 березня у Львівському органному залі мав пройти Вечір фортепіанної музики Шопена. І попри все концерт відбувся, а на подію завітало чимало людей.
"Ми ще раз переконуємося, наскільки сила мистецтва заспокоює після такого стресу. Класична музика і мистецтво допомагають оговтатися після таких страшних викликів, які нас сьогодні спіткають", – зауважив Демко.
Під час атаки на Львів органний зал працював, багато людей перебували в офісах, артисти проводили репетиції. На щастя, ніхто не постраждав. Працівники перебували в укритті.
Чи продовжить роботу Львівський органний зал?
Сьогодні, 25 березня, планується відбутися комісія, яка оцінить усі збитки. На час відновлення Львівський органний зал продовжуватиме свою роботу.
Нам дуже важливо, щоб концертне життя в Органному залі продовжувалося. Аби до нас приходила публіка, тому що це дозволяє нам працювати, розвиватися і дбати про нашу будівлю. Плануємо оперативно-протиаварійну роботу, щоб ізолювати вікна. Максимально оперативно плануємо вставляти нові шиби, тому концерти будуть продовжуватися,
– зазначив Тарас Демко.
Відомо також про пошкодження офісного приміщення, що навпроти Львівського органного залу. Там також вибило вікна та пошкодило дверні рами.
Що відомо про атаку на Львів?
- 24 березня російські окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак по Україні за останній час. За даними Повітряних сил, ворог випустив майже тисячу безпілотників. Під ударом опинилося декілька регіонів, зокрема захід України.
- Вдень 24 березня вибухи пролунали у Львові. Атака на місто тривала близько двох годин. Пошкодження зазнав житловий будинок у центрі міста. Також влучання сталось у будинок на Сихові. Уламки безпілотника виявили на вулиці Степана Бандери.
- Унаслідок обстрілу є постраждалі. Станом на ранок 25 березня відомо, що з 27 людей, які звернулись по допомогу до лікарень, у стаціонарах залишаються 7. Троє з них у важкому стані.