Українці кажуть, що не чекають на повернення продюсера до України. Та чи він взагалі планує сюди повертатись – питання відкрите. Сьогодні, 8 травня, Потап відзначає день народження. Співаку виповнилось 45 років. З цієї нагоди 24 Канал розповість про його шлях у шоубізнесі і як він проживає процес розлучення з другою дружиною.

Кар'єра співака та продюсера

У дитинстві Олексій не бачив себе у музиці, адже займався спортом. Він навіть здобув вищі освіти у цих сферах: вчителю фізкультури та тренер з водного поло і плавання та магістр економічних наук.

Та згодом усе змінилось. У 2000-у році було створено гурт NewZCool, до якого майже з самого початку доєднався Потап, а за декілька років учасником став і Олексій Завгородній (Позитив). Крім того, із 2002 по 2006 рік репер був у складі української реп-групи "Вхід у Змінному Взутті".

Обом колективам чималу славу принесла пісня "Штольня", яку написали для однойменного фільму.

У 2006 році було створено дует "Потап і Настя". Олексій виконував ролі репера, продюсера, режисера, автора пісень та музики, сценариста тощо.

Проєкт проіснував 11 років, адже у 2017 році дует оголосив про "творчу перерву". . За цей час Потап і Настя випустили 6 альбомів, їздили у світові турне та представили 29 музичних відео.

У 2014 році Потапенко запустив власний проєкт "Mozgi". Згодом "Mozgi" переросли в повноцінний лейбл і навіть продюсували гурт "Время и Стекло", Позитив, Мішель Андраде та інших. Сьогодні цього лейблу не існує.

Сьогодні Потап змінив сценічне ім'я на Slavic Balagan. На ютуб-каналі "Вершиленко & Ko" виконавець розповідав, що його 45-хвилинний виступ коштує 25 тисяч доларів.

Двічі у статусі розлученого: що відомо про особисте життя Потапа?

У 1999 році він одружився з Іриною Горовою. У 2008 році у пари народився син Андрій. Та через 6 років після народження спільної дитини подружжя оголосило про розлучення. Ймовірно, це сталось через те, що у продюсера закрутився роман з Настею Каменських.

Потап та Ірина Горова / Фото з мережі

У червні 2023 року ексдружина заявила, що припинила співпрацю з Потапом, а їхній бренд Mozgi Entertainment тепер називається Pomitni.

У 2019 році Потап і Настя одружились. Весілля відбулось у розкішному ресторані під Києвом.

Цікавий факт! Раніше Каменських розповідала, що вони одружились ще у 2017 році у Лас-Вегасі.

Весілля Потапа і Насті / Фото з інстаграму Каменських

З початком повномасштабного вторгнення ширилось чимало чуток про розлучення зіркової пари, однак вони обоє заперечували цю інформацію.

Ба більше, в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю артист казав, що у випадку розлучення Каменських отримає більшу частину їхнього майна, оскільки шлюб укладено в США.

Я одружився з Настею Каменських в Америці. Тому мені п*здець, якщо я з нею розлучуся. Тож ні*рена, ні*рена. Декілька друзів так розлучилися – годинники, труси й усе забрали,

– зазначив артист.

Та 1 травня 2026 року пара опублікувала спільний допис в інстаграмі, де повідомила новину про своє розлучення. Каменських також зазначила, що коментарів з цього приводу вони не даватимуть. А що стало причиною такого рішення – невідомо.

Пост Потапа про Настю Каменських / Скриншот з Threads

Чи служив Потап у ТрО?

Виконавець восени 2022 року розповідав, що дуже рвався на фронт і навіть попросив батька записати його в тероборону "заочно". Згодом репер навіть показав у мережі контракт, адже люди почали глузувати із заяви виконавця.

Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно та вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну,

– розповідав артист.

Після цього Потап більше не висловлювався ні про оновлення даних у ТЦК, ні про бажання піти на фронт.

Потап показав заяву про вступ до ТрО / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пізніше Потап випустив скандальний трек "Волонтер", який різко засудила українська публіка.

Де зараз Потап?

Сьогодні ж більшість часу Олексій Потапенко проводить за кордоном. Він пояснює це роботою, адже всі його проєкти зараз поза межами України. Репер заявив, що має легальний дозвіл на виїзд з України, який передбачає обов'язкове повернення у визначені терміни.