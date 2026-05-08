Украинцы говорят, что не ждут возвращения продюсера в Украину. Но планирует ли он вообще сюда возвращаться – вопрос открытый. Сегодня, 8 мая, Потап отмечает день рождения. Певцу исполнилось 45 лет. По этому случаю 24 Канал расскажет о его пути в шоу-бизнесе и как он проживает процесс развода со второй женой.

Карьера певца и продюсера

В детстве Алексей не видел себя в музыке, ведь занимался спортом. Он даже получил высшее образование в этих сферах: учителю физкультуры и тренер по водному поло и плаванию и магистр экономических наук.

Но впоследствии все изменилось. В 2000-м году была создана группа NewZCool, к которой почти с самого начала присоединился Потап, а через несколько лет участником стал и Алексей Завгородний (Позитив). Кроме того, с 2002 по 2006 год рэпер был в составе украинской рэп-группы "Вхід у Змінному Взутті".

Обоим коллективам немалую славу принесла песня "Штольня", которую написали для одноименного фильма.

В 2006 году был создан дуэт "Потап и Настя". Алексей исполнял роли рэпера, продюсера, режиссера, автора песен и музыки, сценариста и тому подобное.

Проект просуществовал 11 лет, ведь в 2017 году дуэт объявил о "творческом перерыве". . За это время Потап и Настя выпустили 6 альбомов, ездили в мировые турне и представили 29 музыкальных видео.

В 2014 году Потапенко запустил собственный проект "Mozgi". Впоследствии "Mozgi" переросли в полноценный лейбл и даже продюсировали группу "Время и Стекло", Позитив, Мишель Андраде и других. Сегодня этого лейбла не существует.

Сегодня Потап сменил сценическое имя на Slavic Balagan. На ютуб-канале "Вершиленко & Ko" исполнитель рассказывал, что его 45-минутное выступление стоит 25 тысяч долларов.

Дважды в статусе разведенного: что известно о личной жизни Потапа?

В 1999 году он женился на Ирине Горовой. В 2008 году у пары родился сын Андрей. Но через 6 лет после рождения общего ребенка супруги объявили о разводе. Вероятно, это произошло из-за того, что у продюсера закрутился роман с Настей Каменских.

Потап и Ирина Горовая / Фото из сети

В июне 2023 года экс-супруга заявила, что прекратила сотрудничество с Потапом, а их бренд Mozgi Entertainment теперь называется Pomitni.

В 2019 году Потап и Настя поженились. Свадьба состоялась в роскошном ресторане под Киевом.

Интересный факт! Ранее Каменских рассказывала, что они поженились еще в 2017 году в Лас-Вегасе.

Свадьба Потапа и Насти / Фото из инстаграма Каменских

С началом полномасштабного вторжения распространялось немало слухов о разводе звездной пары, однако они оба отрицали эту информацию.

Более того, в интервью российскому журналисту Юрию Дудю артист говорил, что в случае развода Каменских получит большую часть их имущества, поскольку брак заключен в США.

Я женился на Насте Каменских в Америке. Поэтому мне п*здец, если я с ней разведусь. Так что ни*рена, ни*рена. Несколько друзей так развелись – часы, трусы и все забрали часы трусы и все забрали,

– отметил артист.

И 1 мая 2026 года пара опубликовала совместное сообщение в инстаграме, где сообщила новость о своем разводе. Каменских также отметила, что комментариев по этому поводу они не будут давать. А что стало причиной такого решения – неизвестно.

Пост Потапа о Насте Каменских / Скриншот с Threads

Служил ли Потап в ТрО?

Исполнитель осенью 2022 года рассказывал, что очень рвался на фронт и даже попросил отца записать его в тероборону "заочно". Впоследствии рэпер даже показал в сети контракт, ведь люди начали смеяться над заявлением исполнителя.

Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В тероборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в тероборону". Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду дальше делать то, что умею. Доносить все об Украине,

– рассказывал артист.

После этого Потап больше не высказывался ни об обновлении данных в ТЦК, ни о желании пойти на фронт.

Потап показал заявление о вступлении в ТрО / Скриншот из инстаграм-сторис

Позже Потап выпустил скандальный трек "Волонтер", который резко осудила украинская публика.

Где сейчас Потап?

Сегодня же большинство времени Алексей Потапенко проводит за границей. Он объясняет это работой, ведь все его проекты сейчас за пределами Украины. Рэпер заявил, что имеет легальное разрешение на выезд из Украины, который предусматривает обязательное возвращение в определенные сроки.