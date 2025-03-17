Сделал он это во время одного из своих выступлений. Сообщает Show 24 со ссылкой на видео с тик-ток аккаунта pin_forever_.

К теме Настю Каменских застали вместе с Потапом в США, – СМИ

Потап гастролировал по США, выступив в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Майами. Во время этих концертов он исполнил популярные хиты "Потапа и Насти", а также треки из групп "Время и Стекло" и Mozgi. Женские вокальные партии спела Дарья Шевченко, исполнительница родом из Днепра. Во время одного из выступлений Потапенко прокомментировал слухи о разводе с Каменских. Он сказал, что если они разведутся, его партнерша получит право на большую часть их имущества, поскольку пара заключила брак в Соединенных Штатах.

Я женился на Насте Каменских в Америке. Поэтому мне п*здец, если я с ней разведусь. Так что ни хрена, ни хрена. Несколько друзей так развелись – часы, трусы и все забрали,

– отметил артист.

Однако стоит заметить, что согласно документам, опубликованным изданием The Lime, официальный брак пары был заключен в 2018 году в Украине. Хотя перед официальной церемонией влюбленные действительно обменивались обетами в Лас-Вегасе. Произошло это в 2017 году.

В соответствии с украинским законодательством, имущество, приобретенное супругами за время брака, является их общей собственностью. При разводе такое имущество обычно делится поровну между супругами, если иное не определено брачным договором.

В США действует другая система раздела имущества при разводе, которая зависит от штата. В большинстве штатов применяется принцип "справедливого распределения", когда суд рассматривает различные факторы, включая продолжительность брака, вклад каждого из супругов, их финансовое состояние и тому подобное. Это может привести к неравному распределению имущества.

В то же время, брак, заключен в Лас-Вегасе, по словам кандидата юридических наук Скрябиной Дарьи Сергеевны, с юридической точки зрения, кроме как формой свидетельства, ничем не отличается от заключенного в украинском ЗАГСе. Имущество, нажитое на период брака, считается совместно нажитым. Впрочем, если муж и жена не захотят легализировать брак в Украине, то в таком случае он будет считаться – недействительным.