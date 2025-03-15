Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал BespaLOVmedia.

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Так, в сети разлетелось фото, где Алексей Потапенко и Настя Каменских якобы прогуливаются по улицам Майами. Пару уже длительное время не видели вместе, ведь Потап с началом полномасштабного вторжения почти все время находится за границей, а его жена – в основном в Украине. Поклонники сплетничают, что пара в США обсуждала развод и "ссорилась на повышенных тонах". В то же время никаких доказательств этому пока нет.



Потап и Настя Каменских / Фото BespaLOVmedia

Заметим, что в соцсетях Анастасии и ее мужа нет упоминаний, что они вместе провели время в Америке.

Страницы Потапа и Насти Каменских в инстаграме / Скриншоты

В то же время в инстаграм-сторис у Потапенко можно увидеть кадры с его недавнего концерта в Майами.



Потап выступил в Майами / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, недавно Потап сменил свой псевдоним на SLAVIC BALAGAN и объявил концертный тур в США. Во время концертов он выступает с хитами групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi. Так, 13 марта Алексей выступил в Нью-Йорке, а 14 – в Майами.