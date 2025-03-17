Зробив він це під час одного зі своїх виступів. Повідомляє Show 24 з посиланням на відео з тік-ток акаунту pin_forever_.

До теми Настю Каменських заскочили разом з Потапом в США, – ЗМІ

Потап гастролював США, виступивши в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Маямі. Під час цих концертів він виконав популярні хіти "Потапа і Насті", а також треки з гуртів "Время и Стекло" та Mozgi. Жіночі вокальні партії заспівала Дар'я Шевченко, виконавиця родом з Дніпра. Під час одного з виступів Потапенко прокоментував чутки про розлучення з Каменських. Він сказав, що якщо вони розлучаться, його партнерка отримає право на більшу частину їхнього майна, оскільки пара уклала шлюб в Сполучених Штатах.

Я одружився з Настею Каменських в Америці. Тому мені п*здець, якщо я з нею розлучуся. Тож ні*рена, ні*рена. Декілька друзів так розлучилися – годинники, труси й усе забрали,

– зазначив артист.

Проте варто зауважити, що згідно з документами, опублікованими виданням The Lime, офіційний шлюб пари було укладено у 2018 році в Україні. Хоча перед офіційною церемонією закохані дійсно обмінювалися обітницями в Лас-Вегасі. Відбулося це у 2017 році.

Так, відповідно до українського законодавства, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною власністю. При розлученні таке майно зазвичай ділиться порівну між подружжям, якщо інше не визначено шлюбним договором.

У США діє інша система розподілу майна при розлученні, яка залежить від штату. В більшості штатів застосовується принцип "справедливого розподілу", коли суд розглядає різні фактори, включаючи тривалість шлюбу, внесок кожного з подружжя, їхній фінансовий стан тощо. Це може призвести до нерівного розподілу майна.

Водночас, шлюб, укладений у Лас-Вегасі, за словами кандидатки юридичних наук Скрябіної Дар'ї Сергіївни, з юридичного погляду, крім як формою свідоцтва, нічим не відрізняється від укладеного в українському РАЦСі. Майно, нажите на період шлюбу, вважається спільно нажитим. Втім, якщо чоловік і дружина не захочуть легалізовувати шлюб в Україні, то в такому випадку він буде вважатися – недійсним.