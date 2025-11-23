Цікаво, що це було вперше, коли іноземець переміг саме на цьому проєкті. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про життя Марціна та де він зараз.

"Танці із зірками" та інші конкурси

Марцін Мрочек народився у польському місті Сєдльцях. Навчався у Варшавському політехнічному університеті на факультеті цивільного будівництва. Ще у дитячі роки проявляв високий рівень артистизму. Разом із братом-близнюком танцював в ансамблі Caro Dance.

Коли Марціну виповнилось 18 років, він дебютував у серіалі ""Л" означає Любов" (2000 – по сьогодні). Саме роль Пьотра Здунського принесла йому популярність.

Марцін Мрочек у серіалі ""Л" означає Любов" / Фото IMDb

У рідній країні актор брав участь у "Танцях із зірками", однак здобув бронзу. Тоді вирішив спробувати сили вже в українській версії шоу. Разом із партнеркою по паркету Ганною Пелипенко таки зумів вибороти перемогу.

Марцін Мрочек і Ганна Пелипенко / Фото видання VIVA

А вже у 2008 році переміг у конкурсі "Танцювальне Євробачення-2008" у Глазго.

Особисте життя

Марцін був у стосунках з фотомоделлю та телеведучою Агнєшкою ​​Попілєвіч, з якою заснував фонд "З любові сердець".

У 2013–2025 роках він був одружений з фотомоделлю Марленою Мурановіч, з якою має двох синів: Іґнаци (2016 року народження ) та Кацпера (2017 року народження).

Марцін Мрочек із синами: дивіться відео онлайн

Де зараз Марцін Мрочек?

Актор продовжує зніматись у популярному польському серіалу. Час від часу у соцмережах ділиться кадрами з життя. Часто можна побачити на фото і брата-близнюка.

Марцін Мрочек із братом-близнюком / Фото з інстаграму актора

