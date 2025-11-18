Ведучу Славу Фролову майже усе життя супроводжувало мистецтво. Тому й зараз воно відіграє у її діяльності чи не найбільшу роль. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про Славу Фролову?

В'ячеслава Фролова народилась у родині моряка в Одесі. Вона захоплювалась мистецтвом з дитинства – сама записалась у студію образотворчого мистецтва. Вищу освіту здобувала на факультеті скульптури в Одеському художньому фаховому коледжі.



Слава Фролова / Фото з інстаграму Слави Фролової

Кар'єра Слави Фролової як ведучої почалась на одеському радіо. Згодом вона переїхала до Києва та вступила в КНУКіМ на факультет режисера. Наприкінці 1998 влаштувалась у найпопулярніший нічний клуб як ведуча, вела ефіри на радіо, паралельно працювала на Новому каналі.

На початку 2000-х Слава Фролова займалась й власними бізнесами, але продовжувала працювати журналісткою. А з 2009 року стала однією з суддів на шоу "Україна має талант", за що чи не найбільше полюбилась українським глядачам.



Слава Фролова та Ігор Кондратюк / Фото з інстаграму Слави Фролової

Наприкінці 2012 року Слава Фролова продовжила свій мистецький шлях і заснувала проєкт Slava Frolova-Group, метою якого було підняти культурний рівень країни та просувати молодих художників. У його рамках також проходили фестивалі "ART-Пікнік Слави Фролової".

Що відомо про особисте життя зірки ТБ?

Слава Фролова не любить ділитись особистим. Відомо, що у 2003 році у неї народився син Марк, який також проявив захоплення мистецтвом. А у 2011 Слава Фролова стала мамою донечки Серафими.



Діти Слави Фролової / Фото з інстаграму Слави Фролової

У 2014 році ведуча вперше зізналась, що могла бути багатодітною мамою. Її перша донька померла від серцевої вади у зовсім маленькому віці.

Де зараз Слава Фролова?

Слава Фролова не висвітлює, де саме перебуває зараз. Минулого року Ігор Кондратюк розповідав, що вона не живе в Україні.

Слава Фролова зараз за кордоном, але я не вповноважений розповідати, де саме. Вона на зв'язку. Ми періодично пишемо одне одному, що дуже скучили,

– ділився ведучий.

Після початку повномасштабного вторгнення телеведуча повністю сконцентрувалась на подіях війни та у своїх соцмережах висвітлювала лише це. Вона розповідала про російські воєнні злочини, дякувала захисникам й публікувала збори. Війна, подяка українським воїнам і рятівникам не зникає з її стрічки й зараз.

Маємо вчитися розуміти одне одного, підтримувати одне одного. І це може статися не тільки з військовими, це може статися з кожним з нас. Іноді не вивозимо. Коли ти серед людей, які розуміють тебе, можна пройти через будь-які випробування. Гуртуємось і прокачуємо скіли поваги до себе і тих, хто поруч,

– писала ведуча.



Слава Фролова / Фото з фейсбуку Слави Фролової

Зараз Слава Фролова продовжує займатися мистецькими проєктами та культурними ініціативами в Україні. Вона є кураторкою проєкту "Лінії єдності" (це культурна й освітня ініціатива, де проводять вебінари та переосмислюють досвід війни через різні аспекти життя), організаторкою курсів-інтенсивів для вчителів мистецтва і спікеркою на подіях.