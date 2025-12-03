Сьогодні, 3 грудня, Андрій Любка святкує день народження – письменнику виповнилося 38 років. У матеріалі 24 Каналу читайте більше про нинішню діяльність одного з яскравих представників сучасної української літератури.

Коротко про біографію Андрія Любки

Андрій Любка народився у Латвії – там на той час навчалась його мама. Однак дитинство він провів у Закарпатській області, навчався в Мукачівському ліцеї, а вищу освіту здобував в Ужгороді та Варшаві. Так він здобув ступінь спеціаліста з української філології та магістра з балканських студій.

Я виріс без батька. Виріс з мамою і дідусем, бабуся померла рано, вона була вчителькою і навчила мене читати ще до школи. Змалку у Виноградові я багато читав. Оскільки це були бідні 90-ті, ми нікуди не їздили, не було розваг. Але я багато гуляв, бавився з камінням, щось копав, я не міг всидіти вдома,

– розповідав про дитинство Андрій Любка.

У багатьох журналах та альманахах почали друкуватися вірші та переклади Андрія Любки. Також він дописував у виданнях "Збруч", "Радіо Свобода", активно проявляв громадянську позицію.



Андрій Любка / Фото "Інтерв'ю з України"

Андрій Любка відомий романами "Карбід", "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан", "Малий український роман"; збіркою оповідань "Кілер", "Кімната для печалі", "Щось зі мною не так" та багатьох інших.

Твори Любки перекладено багатьма іншими мовами, він є лауреатом і великої кількості премій. Хоч варто додати, що у 2020 здобув антипремію "Золотий хрін" за найгірший опис сексу (у романі "МУР").

Особисте життя Андрія Любки

У серпні 2017 року Андрій Любка одружився з українською перекладачкою Юлією Пелепчук. Через три роки у подружжя народилась донька Уляна.

Слід визнати, що саме народження доньки зробило мене по-справжньому дорослим. Це не порожні слова, мова про нове відчуття відповідальності, яку ти несеш за когось,

– писав Любка.

А у 2023 році сім'я письменника знову повідомила радісну звістку – у них народилась друга донька Ярина.



Андрій Любка з сім'єю / Фото з інстаграму Андрія Любки

Де зараз Андрій Любка?

Письменник разом з родиною проживає в Ужгороді. Але цим містом його життя не обмежується. Він часто подорожує містами України або виїжджає за кордон на різноманітні культурні заходи.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Любка також став волонтером і перетворив власну популярність на інструмент допомоги. У листопаді цього року письменник підсумував, що придбав вже 400 автівок для Збройних Сил України.

Це для мене простий, адекватний, зрозумілий спосіб бути корисним своїй країні, поки я не на фронті, адже ніхто не знає, скільки триватиме ця війна і коли треба буде замінити тих, хто є на фронті зараз… Але зараз я – волонтер, тобто, письменник-волонтер. На цьому важливо наголосити, бо те, що мені вдається збирати ці кошти, стало можливим через те, що мене знали як письменника,

– розповідав Андрій Любка.

Водночас Андрій Любка не полишає письменницької роботи. У вересні цього року він презентував новий роман "Вечір у Стамбулі", що, за словами самого автора, відрізнятиметься від його звичного доробку.



Андрій Любка / Фото з інстаграму Андрія Любки

Також у 2023 році Андрій Любка потрапив до списку "100 лідерів України", у наступному – став директором Інституту Центральноєвропейської Стратегії; переможцем премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2024 року.