Зараз Володимир Остапчук залишається доволі обговорюваним шоуменом. Де зараз перебуває ведучий, чим займається і як складалося його особисте життя – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До слова Знявся у фільмі Байдака та збирав мільйони на ЗСУ: де зараз зірка "Ліги сміху" Марк Куцевалов

Що відомо про Володимира Остапчука?

Володимир Остапчук родом з Умані, де народився і виріс. Навчався у Донецькому університеті й здобув освіту філолога.

Я виріс у дуже бідній родині. У мене тато офіцер, а мама – вчитель. Це стандартна інтелігентна бідна сім'я. Я завжди доношував одяг за старшим братом,

– ділився шоумен.

Кар'єра Володимира Остапчука на телебаченні почалась зі школи дикторів на СТБ та Першому автомобільному телеканалі. Він працював ведучим і на інших каналах та радіо, а ще пробував себе в ролі актора.

У 2017 році у кар'єрі Володимира стався поворотний момент – він пройшов кастинг на ведучого Євробачення, що проходило того року в Києві. Співведучими були Тімур Мірошниченко та Олександр Скічко.

Відкриття півфіналу Євробачення-2017: дивіться відео онлайн

Того самого року Остапчук планував емігрувати до Канади й справді туди переїхав. Та після пісенного конкурсу йому почало надходити безліч пропозицій про роботу, тому шоумен вирішив повернутися.

До повномасштабного вторгнення в Україні Володимир Остапчук був ведучим топових шоу: "Співають всі", "Маска", "Ікона стилю", займався дубляжем фільмів. Після початку повномасштабної війни долучився до тероборони, а згодом повернувся до цивільного життя та кар'єри ведучого й шоумена.

Гучні розлучення та третій шлюб: особисте життя Остапчука

У 2007 році Володимир Остапчук вперше одружився – його обраницею була Олена Войченко. У пари народилося двоє дітей – донька Емілія та син Еван-Олександр.



Володимир Остапчук з дітьми / Фото з інстаграму Володимира Остапчука

Через 12 років Володимир та Олена розлучилися, але без скандалів не обійшлося. Жінка натякала на зради з боку шоумена та публічно конфліктувала з новою обраницею Остапчука – Христиною Горняк. Колишнє подружжя ще довго з'ясовувало стосунки та тему опіки над дітьми. Скандал то затихав, то знову розгорявся.

У січні 2023 ведучий зізнався, що шкодує про свої вчинки, яких наробив після першого шлюбу й розлучення.



Володимир Остапчук і Олена Войченко / Фото з інстаграму

У 2020 році Володимир одружився з Христиною Горняк – блогеркою та нотаріусинею. Влітку 2022 року пішли чутки про проблеми в їхньому шлюбі. Як стало відомо згодом, 4 жовтня пара розлучилась. Причиною начебто стали певні вчинки з боку шоумена, що були неприпустимими для Христини.

Здавалося б, що пара розійшлась без зайвих скандалів, однак і тут не вдалось уникнути конфлікту. Цього разу причиною стало спільне майно, а саме будинок, нажитий у шлюбі. Христина Горняк заявляла, що намагалась домовитися по-мирному, але колишній чоловік не виходив на зв'язок. Згодом вони все-таки вирішили продати будинок і розділити кошти.



Володимир Остапчук і Христина Горняк / Фото з інстаграму

Але наприкінці 2025 року скандал розгорівся заново. Як розповіла Катерина Остапчук, Христина не погоджується продати дім за ринковою вартістю. За цим сплило багато інших заяв, звинувачень та скриншотів листувань.

Зараз я розумію, що тоді не треба було нічого підписувати, тому що людина абсолютно не спроможна на те, щоб тримати своє слово і єдина її мета — знущатися над нами. Вона патологічно одержима Вовою та нашою родиною,

– писала Катерина.

Нещодавно конфлікт відновився, але згодом дружина Остапчука вирішила, що більше не згадуватиме Христину Горняк у своєму каналі.

"Я сподіваюсь, хоча б ці слова стануть правдивими! І ви відчепитеся від мене і мого життя. І більше не будуть мене втягувати у свою бурхливу фантазію, що моє життя і соціальні мережі присвячені їм", – відповіла на це Христина.

З новою обраницею, Катериною Полтавською, Володимир познайомився у соцмережах. Спершу вони приховували стосунки, але згодом їхній роман став очевидним. Потім пара одружилась, але святкування весілля перенесла на майбутнє. 10 грудня 2024 у подружжя народився син Тимофій.



Володимир Остапчук з сім'єю / Фото з інстаграму Володимира Остапчука

Де зараз Володимир Остапчук?

Попри низку скандалів, що траплялись як до повномасштабної війни ("блогерська голодна туса", конфлікт з Ілоною Гвоздьовою), так і під час (висловлювання про жінок, сварка з Віктором Байдою), Володимир Остапчук залишається одним із найпопулярніших шоуменів в Україні.

Зокрема, є ведучим ранкового шоу "Прокидайся" на каналі "Ми Україна".

Також Володимир Остапчук веде свій блог в інстаграмі. З появою молодшого сина у ведучого чимало контенту з малюком. Часто шоумен знімає гумористичні відео.