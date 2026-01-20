Марк Куцевалов уже не так часто з'являється на телебаченні, але залишається відомим українським коміком. 24 Канал розповість, де гуморист зараз і чим займається під час повномасштабної війни.

Що відомо про Марка Куцевалова?

Марк Куцевалов народився та виріс у Чорноморську, що в Одеській області. З дитинства він відчував потяг до творчості й гумору, брав участь у різних постановках, також займався плаванням. Навчався в Одесі у технікумі промислової автоматики, а згодом в академії холоду (у 2012 році цей заклад приєднали до ОНАХТ).



Марк Куцевалов у дитинстві / Фото з інстаграму Марка Куцевалова

У 19 років Марк Куцевалов уперше з'явився на телебаченні – тоді він взяв участь у шоу "Танцюють всі", але зазнав невдачі. Хоч і повеселив публіку та суддів.

У 2016 році Марк Куцевалов взяв участь у другому сезоні проєкту "Ліга сміху" в образі "Прозорого гонщика". Разом із зірковим наставником Ігорем Ласточкіним йому вдалося здобути перемогу. Хоч згодом комік згадував про цей досвід неоднозначно.

Я дуже не хотів грати. Я тоді був бунтарем, злився на телебачення, мені все не подобалося. Для мене все було дико. А виступи йшли як по маслу: проходив далі, перемагав, аудиторія набиралась. Але я цього не хотів. Потім мене почали запрошувати на виступи, а я взагалі до цього був не готовий,

– зізнавався Марк Куцевалов.

"Прозорий гонщик" запам'ятався багатьом глядачам, адже гумор Марка був унікальним і не схожим на інші. Частину номера озвучував записаний голос, а сам гуморист з'являвся на сцені зрідка й поводився нестандартно.

Після проєкту Марк Куцевалов брав участь в інших телепроєктах, виступав зі стендапом, був гостем різних шоу на ютубі. 30 грудня 2025 Марку виповнився 31 рік.

Особисте життя і "Пара на мільйон"

В інтерв'ю Анатолію Анатолічу 4 роки тому Марк Куцевалов заявив, що в 19 років став батьком. Однак згодом гуморист зізнався, що просто жартував.

У 2021 році Марк став учасником проєкту "Пара на мільйон". Його партнеркою стала блогерка і флористка Настя Талпа (зараз – Скальницька). Парі вдалося знайти спільну мову на шоу, однак поза камерами їм не вдалось побудувати стосунки.

Романтика була, але ми дуже різні. Але згадувати про ці часи – по-особливому цінно для мене. Хоч психологічно було дуже важко, але спогади дуже приємні,

– розповідав Марк Куцевалов.



Марк і Настя / Фото з інстаграму Насті Скальницької

Зараз Марк не розказує про особисте життя й тримає його у таємниці.

"Я не знаю точно, чи я хочу дітей, але знаю, що я їм можу дати: виховання і менталітет. Я б хотів, щоб моя дитина пішла у великий спорт", – ділився комік.

Благодійні походи Марка Куцевалова

Як розповідав гуморист, він завжди любив ходити. Ще під час навчання він ходив пішки з Чорноморська до Одеси, щоб згаяти час і навмисно запізнитися до технікуму. Під час повномасштабного вторгнення він перетворив хобі на спосіб допомоги Збройним Силам.

У серпні 2022 року Марк вирушив у благодійний реаліті похід з Чорноморська до Говерли: він пройшов 850 кілометрів та зібрав майже 2,8 мільйона гривень. Гуморист придбав 3 карети швидкої допомоги та авто для військових.

У грудні Куцевалов вирушив вже у другий похід – з Києва до Херсона. Він зібрав близько 2,5 мільйонів гривень на Starlink у пункти обігріву в Херсоні.

У жовтні 2023 Марк вирушив уже у третій похід з села Ділове (географічного центру Європи) до села Мар'янівки на Черкащині (центру країни). Метою збору було 40 мільйонів гривень на 6 машин для цивільного розмінування деокупованої території – збір проводився разом з Фондом Притули.

Де зараз Марк Куцевалов?

Марк Куцевалов активно веде свій блог та знімає гумористичні відео. Він також є частим гостем різних проєктів та шоу на ютубі.

З нещодавніх робіт Марка Куцевалова – роль вовка у фільмі-мюзиклі Василя Байдака "Жив пес Сірко".

