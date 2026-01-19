Після завершення 13 сезону "Холостяка" про Олександра Терена у пресі згадують не так часто, але ветеран не зупиняється у своїй справі. 24 Канал розповість, що про нього відомо і чим він займається зараз.

Чим відомий Олександр Терен?

Олександр Будько народився 13 травня 1996 року у Рівному. Після навчання вирішив переїхати до Києва і влаштувався на роботу баристою. Окрім того, він захоплювався графічним дизайном і планував розвиватися у цій сфері.

У мене була мрія увійти в топ кращих дизайнерів – можливо, світу, чи Європи, як мінімум. Розвивався у цьому напрямку і завершував роботу баристою. Поставив собі за мету влаштуватись в якусь компанію графічного дизайну. 24 лютого мусила бути моя остання зміна в кав'ярні,

– ділився Олександр.



Олександр Терен у юності / Фото з інстаграму Олександра Терена

У день російського вторгнення він не вийшов на стару роботу, але й не знайшов нову. Його розбудив дзвінок від дівчини та вибухи за вікном.

Олександр не пішов до військкомату, бо розумів, що через проблеми зі здоров'ям його можуть не взяти до війська. Згодом долучився до батальйону "Карпатська Січ" і через місяць став командиром взводу вогневої підтримки другої роти.



Олександр Терен / Фото з інстаграму Олександра Терена

24 серпня, у День Незалежності України, Олександр Терен зазнав поранення. Бійці постійно були втомлені, тож після обіду вирішили подрімати.

І я почав засинати, як в один момент – ніхто не почув ні свисту, ні виходу – відчув страшний біль у ногах і на мене зсунулася земля. Я почав кричати,

– згадував Олександр.

У селі Барвінкове воїну провели першу ампутацію, згодом його повезли у Харків, звідти – у Полтаву. Тканини на лівій нозі почали відмирати, тому довелось перенести ще одну ампутацію.



Олександр Терен / Фото з інстаграму Олександра Терена

Через 3 місяці після поранення Олександр Терен став на протези. Згодом потрапив у США, де отримав змінні протези – для бігу і кросфіту. Взяв участь в Іграх Нескорених і став бронзовим призером з плавання. Також став героєм фільму Front Row, продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

Свої фронтові будні Олександр Терен описував в інстаграмі. А після поранення написав автобіографічний роман "Історія впертого чоловіка".

Олександр Терен став активним громадським діячем, він порушував питання інклюзії та ставлення до ветеранів. Створив ютуб-канал та програму "Відвал ніг, або All інклюзив", де запрошував відомих гостей та тестував інфраструктуру в українських містах.

Олександр Терен та Василь Байдак у шоу "Відвал ніг": дивіться відео онлайн

Особисте життя і "Холостяк"

До того, як Олександр був публічним, він перебував у стосунках з дівчиною Дариною. Вони розійшлись у 2023 році через те, що в пари зникли почуття.

Це не було через те, що я отримав поранення чи змінився. Були до цього приводи – і воно все природно так і завершилося,

– розповідав Терен.

У 2024 році Олександр Терен став героєм шоу "Холостяк". Він взяв участь у проєкті не лише, щоб знайти кохання, але й задля підтримки інших ветеранів і демонстрації того, що кожен вартує любові й почуттів.

У фіналі проєкту ветеран обрав Інну Бєлєнь. Пара спробувала побудувати стосунки після завершення шоу, однак через певний час розійшлась. Як згодом розповів Олександр, він не сподівався, що за короткий час у проєкті зможе у когось закохатися.



Олександр Терен та Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму Олександра Терена

Наприкінці цього року на одному з заходів Олександра Терена побачили з новою дівчиною. Чоловік підтвердив, що перебуває у стосунках.

Моя супутниця тепер в цьому житті, яка мені дуже імпонує. Як людина, як жінка. З якою дуже приємно проводити час, яка підтримує мене в багатьох речах. Сподіваюсь, що так далі й буде,

– коментував ветеран.



Олександр Терен з новою дівчиною / Фото Blik.ua

У мережі підозрюють, що новою обраницею Терена є бізнесвумен Катерина Смачило. Вона працювала у сферах політичного і кризового піару, а згодом заснувала освітньо-розважальний проєкт.

Де зараз Олександр Терен?

У жовтні минулого року Олександр Терен завершив другий сезон свого проєкту "Відвал Ніг", що стосувався теми інклюзивності у межах різних професій. Як повідомив ветеран, продовження не буде, але будуть нові історії й виклики.

За цей час ми протестували понад 10 професій на доступність для людей з інвалідністю та привідкрили завісу інклюзивності для глядача по всій Україні й не тільки,

– ділився Терен.

Також зараз Олександр Терен працює над другою книжкою. І планує обрати один шлях для подальшого розвитку.

12 січня Олександра Терена нагородили Орденом "За заслуги" III ступеня. Президент Зеленський вручив ветерану нагороду 14 січня.

Я не впевнений, що заслуговую на нагороди. Але приймаю їх із вдячністю — бо це означає, що я не даремно прокинувся і зробив щось корисне,

– коментував Терен.



Олександр Терен отримав нагороду від Зеленського / Фото з інстаграму Олександра Терена

Олександр Терен залишається одним із наймедійніших українських ветеранів, що надихає інших рухатися та йти вперед попри все.