После завершения 13 сезона "Холостяка" об Александре Терена в прессе вспоминают не так часто, но ветеран не останавливается в своем деле. 24 Канал расскажет, что о нем известно и чем он занимается сейчас.

Чем известен Александр Терен?

Александр Будько родился 13 мая 1996 года в Ровно. После учебы решил переехать в Киев и устроился на работу баристой. Кроме того, он увлекался графическим дизайном и планировал развиваться в этой сфере.

У меня была мечта войти в топ лучших дизайнеров – возможно, мира, или Европы, как минимум. Развивался в этом направлении и завершал работу баристой. Поставил себе цель устроиться в какую-то компанию графического дизайна. 24 февраля должна была быть моя последняя смена в кафе,

– делился Александр.



Александр Терен в юности / Фото из инстаграма Александра Терена

В день российского вторжения он не вышел на старую работу, но и не нашел новую. Его разбудил звонок от девушки и взрывы за окном.

Александр не пошел в военкомат, потому что понимал, что из-за проблем со здоровьем его могут не взять в армию. Впоследствии присоединился к батальону "Карпатская Сечь" и через месяц стал командиром взвода огневой поддержки второй роты.



Александр Терен / Фото из инстаграма Александра Терена

24 августа, в День Независимости Украины, Александр Терен получил ранение. Бойцы постоянно были уставшие, поэтому после обеда решили вздремнуть.

И я начал засыпать, как в один момент – никто не услышал ни свиста, ни выхода – почувствовал страшную боль в ногах и на меня сдвинулась земля. Я начал кричать,

– вспоминал Александр.

В селе Барвенково воину провели первую ампутацию, впоследствии его повезли в Харьков, оттуда – в Полтаву. Ткани на левой ноге начали отмирать, поэтому пришлось перенести еще одну ампутацию.



Александр Терен / Фото из инстаграма Александра Терена

Через 3 месяца после ранения Александр Терен стал на протезы. Впоследствии попал в США, где получил сменные протезы – для бега и кроссфита. Принял участие в Играх Непокоренных и стал бронзовым призером по плаванию. Также стал героем фильма Front Row, продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

Свои фронтовые будни Александр Терен описывал в инстаграме. А после ранения написал автобиографический роман "История упрямого мужчины".

Александр Терен стал активным общественным деятелем, он поднимал вопрос инклюзии и отношение к ветеранам. Создал ютуб-канал и программу "Отвал ног, или All инклюзив", где приглашал известных гостей и тестировал инфраструктуру в украинских городах.

Александр Терен и Василий Байдак в шоу "Отвал ног": смотрите видео онлайн

Личная жизнь и "Холостяк"

До того, как Александр был публичным, он находился в отношениях с девушкой Дарьей. Они разошлись в 2023 году из-за того, что у пары исчезли чувства.

Это не было из-за того, что я получил ранение или изменился. Были к этому поводы – и оно все естественно так и завершилось,

– рассказывал Терен.

В 2024 году Александр Терен стал героем шоу "Холостяк". Он принял участие в проекте не только, чтобы найти любовь, но и для поддержки других ветеранов и демонстрации того, что каждый стоит любви и чувств.

В финале проекта ветеран выбрал Инну Белень. Пара попыталась построить отношения после завершения шоу, однако через некоторое время разошлась. Как впоследствии рассказал Александр, он не надеялся, что за короткое время в проекте сможет в кого-то влюбиться.



Александр Терен и Инна Белень / Фото из инстаграма Александра Терена

В конце этого года на одном из мероприятий Александра Терена увидели с новой девушкой. Мужчина подтвердил, что находится в отношениях.

Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет,

– комментировал ветеран.



Александр Терен с новой девушкой / Фото Blik.ua

В сети подозревают, что новой избранницей Терена является бизнесвумен Екатерина Смачило. Она работала в сферах политического и кризисного пиара, а впоследствии основала образовательно-развлекательный проект.

Где сейчас Александр Терен?

В октябре прошлого года Александр Терен завершил второй сезон своего проекта "Отвал Ниг", касающийся темы инклюзивности в рамках различных профессий. Как сообщил ветеран, продолжения не будет, но будут новые истории и вызовы.

За это время мы протестировали более 10 профессий на доступность для людей с инвалидностью и приоткрыли завесу инклюзивности для зрителя по всей Украине и не только,

– делился Терен.

Также сейчас Александр Терен работает над второй книгой. И планирует выбрать один путь для дальнейшего развития.

12 января Александра Терена наградили Орденом "За заслуги" III степени. Президент Зеленский вручил ветерану награду 14 января.

Я не уверен, что заслуживаю награды. Но принимаю их с благодарностью - потому что это означает, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное,

– комментировал Терен.



Александр Терен получил награду от Зеленского / Фото из инстаграма Александра Терена

Александр Терен остается одним из самых медийных украинских ветеранов, что вдохновляет других двигаться и идти вперед несмотря ни на что.