Вчера, 18 января, приме-балерине исполнилось 44 года. Родом танцовщица из Киева. С пяти лет занималась спортивной гимнастикой, а потом перевелась в балет. Уже в 16 лет дебютировала в главной партии на всемирно известной японской сцене Bunka Kaikan в Токио. 24 Канал расскажет о карьере звезды, личной жизни и где Екатерина Кухар сейчас.

Звездная карьера балерины

После обучения начала работать в труппе Национальной оперы Украины. Это место стало особенным не только из-за работы, но и из-за знакомства с Александром.

С 2006 года Кухар и Стоянов стали балетной парой и впервые станцевали вместе на сцене Национальной оперы в "Щелкунчике".

Британский критик Мэгги Фоер назвал Екатерину и Александра самой красивой балетной парой Европы.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов: смотрите видео онлайн

В 2014 году балерина стала частью балетной труппы "Гранд Киев", которую основал Александр. Впоследствии Екатерина Кухар стала заслуженной (2012) и народной артисткой Украины (2018).

Позже возглавила Киевский государственный профессиональный хореографический колледж имени Татьяны Таякиной.

Кроме того, прима-балерина стала звездой легендарного проекта "Танцы со звездами". Недавно Кухар снова появилась в роли судьи в спецвыпуске шоу. К ней присоединились Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская и MONATIK.

Екатерина Кухар в спецвыпуске "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн

Кроме того, недавно стало известно, что новый сезон "Танцев со звездами" выйдет в 2026 году. Детали относительно участников, судей и даты старта нового сезона пока не разглашаются. Возможно, Кухар снова займет судейское кресло.

Личная жизнь и слухи о разводе

В первом браке Екатерина пережила личную трагедию. У нее умерла дочь во время родов. Для женщины эта тема до сих пор является болезненной. Позже балерина родила сына Тимура.

Екатерина Кухар с сыном: смотрите видео онлайн

Позже завязались отношения с Александром Стояновым. Пара пробыла вместе 10 лет, а только в 2018 году поженились в Штатах.

Кроме того, муж Кухар очень хотел ребенка, а балерина все "убегала" от этой темы, ведь боялась потерять форму.

Мась, ты мне еще долго будешь морочить голову? Ты хитрая женщина, я уже все понял, меня это не устраивает. Если ты в течение года не родишь ребенка, я от тебя уйду,

– вспоминала Екатерина слова Александра.

Женщина не скрывала, что такие фразы мужа ее оскорбляли, однако за неделю Стоянов, видимо, осознал то, что сказал, и попросил прощения у любимой. Также добавил, что все равно будет с ней, если Екатерина таки не решится на рождение ребенка.

И все же у супругов родилась дочь Анна, а сын от первого брака стал для Александра как родной.

В соцсетях Екатерина чаще всего выкладывает фото и видео именно с дочкой.

Екатерина Кухар с дочерью / Фото из инстаграма

С 2024 года вокруг супругов ходят слухи о разводе. Все началось с того, что Екатерина и Александр отписались друг от друга в соцсетях. Позже Стоянов называл Кухар не женой, а "матерью моих детей".

Впоследствии стало известно, что у пары возникли разногласия относительно балета. Прима-балерина не поддерживает идею исполнения украинскими артистами "русского" балета.

Как-то Кухар опубликовала видео, где показалась вместе со стилистом Александром Левинским. На отдельных кадрах видно, что они держатся за руки.

После огласки Кухар вышла на связь заметила, что в ролике, который она опубликовала, появилось двое разных мужчин. К тому же она указала, что ни один из тех, о ком пишут СМИ, не является ее избранником.

А что касается семейного счастья, то пока никакой официально информации о разводе или опровержения нет. И заметим, что на инстаграм-странице балерины за длительное время нет совместных фото с мужем.

Где сейчас Екатерина Кухар?

Как известно, балерина продолжает выступать, воспитывает детей и довольно активно ведет социальные сети. Кроме того, под ее руководством есть ученики, которые также учатся балету.

Интересный факт! В 2022 году композитор Евгений Хмара написал музыкальное произведение, который, по его словам, стал своеобразным "музыкальным портретом" балерины.

Последних важных новостей в публичном пространстве о звезде не было, ведь она живет в размеренном темпе жизни, успевая все и всегда.