Учора, 18 січня, примі-балерині виповнилось 44 роки. Родом танцівниця із Києва. З п'яти років займалась спортивною гімнастикою, а тоді перевелась у балет. Уже в 16 років дебютувала у головній партії на всесвітньо відомій японській сцені Bunka Kaikan у Токіо. 24 Канал розповість про кар'єру зірки, особисте життя та де Катерина Кухар зараз.

Зіркова кар'єра балерини

Після навчання почала працювати в трупі Національної опери України. Це місце стало особливим не тільки через роботу, а й через знайомство з Олександром.

З 2006 року Кухар та Стоянов стали балетною парою й вперше станцювали разом на сцені Національної опери в "Лускунчику".

Британський критик Меггі Фоер назвав Катерину та Олександра найкрасивішою балетною парою Європи.

У 2014 році балерина стала частиною балетної трупи "Гранд Київ", яку заснував Олександр. Згодом Катерина Кухар стала заслуженою (2012) та народною артисткою України (2018).

Пізніше очолила Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної.

Крім того, прима-балерина стала зіркою легендарного проєкту "Танці із зірками". Нещодавно Кухар знову з'явилась у ролі судді у спецвипуску шоу. До неї приєднались Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська та MONATIK.

Крім того, нещодавно стало відомо, що новий сезон "Танців з зірками" вийде у 2026 році. Деталі щодо учасників, суддів та дати старту нового сезону наразі не розголошуються. Можливо, Кухар знову посяде суддівське крісло.

Особисте життя та чутки про розлучення

У першому шлюбі Катерина пережила особисту трагедію. У неї померла донька під час пологів. Для жінки ця тема є досі болючою. Пізніше балерина народила сина Тимура.

Пізніше зав'язались стосунки із Олександром Стояновим. Пара пробула разом 10 років, а лише у 2018 році одружились у Штатах.

Крім того, чоловік Кухар дуже хотів дитину, а балерина все "втікала" від цієї теми, адже боялась втратити форму.

Мась, ти мені ще довго будеш морочити голову? Ти хитра жінка, я вже все зрозумів, мене це не влаштовує. Якщо ти протягом року не народиш дитину, я від тебе піду,

– згадувала Катерина слова Олександра.

Жінка не приховувала, що такі фрази чоловіка її ображали, однак за тиждень Стоянов, мабуть, усвідомив те, що сказав, і попросив вибачення у коханої. Також додав, що все одно буде з нею, якщо Катерина таки не наважиться на народження дитини.

Та все ж у подружжя народилась донечка Анна, а син від першого шлюбу став для Олександра як рідний.

У соцмережах Катерина найчастіше викладає фото й відео саме з донькою.

Катерина Кухар із донькою / Фото з інстаграму

Із 2024 року довкола подружжя ходять чутки про розлучення. Усе почалось із того, що Катерина й Олександр відписались одне від одного у соцмережах. Пізніше Стоянов називав Кухар не дружиною, а "матір'ю моїх дітей".

Згодом стало відомо, що у пари виникли розбіжності щодо балету. Прима-балерина не підтримує ідею виконання українськими артистами "російського" балету.

Якось Кухар опублікувала відео, де показалася разом зі стилістом Олександром Левинським. На окремих кадрах видно, що вони тримаються за руки.

Після розголосу Кухар вийшла на зв'язок зауважила, що в ролику, який вона опублікувала, з'явилося двоє різних чоловіків. До того ж вона вказала, що жоден з тих, про кого пишуть ЗМІ, не є її обранцем.

А що стосується сімейного щастя, то наразі жодної офіційно інформації про розлучення чи спростування немає. Та зауважимо, що на інстаграм-сторінці балерини за тривалий час немає спільних фото з чоловіком.

Де зараз Катерина Кухар?

Як відомо, балерина продовжує виступати, виховує дітей й доволі активно веде соціальні мережі. Крім того, під її керівництвом є учні, які також навчаються балету.

Цікавий факт! У 2022 році композитор Євген Хмара написав музичний твір, який, за його словами, став своєрідним "музичним портретом" балерини.

Останніх важливих новин у публічному просторі про зірку не було, адже вона живе у розміреному темпі життя, встигаючи все і завжди.