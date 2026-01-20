Марк Куцевалов уже не так часто появляется на телевидении, но остается известным украинским комиком. 24 Канал расскажет, где юморист сейчас и чем занимается во время полномасштабной войны.

Что известно о Марке Куцевалове?

Марк Куцевалов родился и вырос в Черноморске, что в Одесской области. С детства он чувствовал тягу к творчеству и юмору, участвовал в различных постановках, также занимался плаванием. Учился в Одессе в техникуме промышленной автоматики, а затем в академии холода (в 2012 году это заведение присоединили к ОНАПТ).



Марк Куцевалов в детстве / Фото из инстаграма Марка Куцевалова

В 19 лет Марк Куцевалов впервые появился на телевидении – тогда он принял участие в шоу "Танцуют все", но потерпел неудачу. Хоть и повеселил публику и судей.

Марк Куцевалов на "Танцуют все": смотрите видео онлайн

В 2016 году Марк Куцевалов принял участие во втором сезоне проекта "Лига смеха" в образе "Прозрачного гонщика". Вместе со звездным наставником Игорем Ласточкиным ему удалось одержать победу. Хотя впоследствии комик вспоминал об этом опыте неоднозначно.

Я очень не хотел играть. Я тогда был бунтарем, слился на телевидение, мне все не нравилось. Для меня все было дико. А выступления шли как по маслу: проходил дальше, побеждал, аудитория набиралась. Но я этого не хотел. Потом меня начали приглашать на выступления, а я вообще к этому был не готов,

– признавался Марк Куцевалов.

"Прозрачный гонщик" запомнился многим зрителям, ведь юмор Марка был уникальным и не похожим на другие. Часть номера озвучивал записанный голос, а сам юморист появлялся на сцене изредка и вел себя нестандартно.

Марк Куцевалов на "Лиге смеха": смотрите видео онлайн

После проекта Марк Куцевалов участвовал в других телепроектах, выступал со стендапом, был гостем различных шоу на ютубе. 30 декабря 2025 года Марку исполнился 31 год.

Личная жизнь и "Пара на миллион"

В интервью Анатолию Анатоличу 4 года назад Марк Куцевалов заявил, что в 19 лет стал отцом. Однако впоследствии юморист признался, что просто шутил.

В 2021 году Марк стал участником проекта "Пара на миллион". Его партнершей стала блогерша и флористка Настя Талпа (сейчас – Скальницкая). Паре удалось найти общий язык на шоу, однако вне камер им не удалось построить отношения.

Романтика была, но мы очень разные. Но вспоминать об этих временах – по-особенному ценно для меня. Хотя психологически было очень трудно, но воспоминания очень приятные,

– рассказывал Марк Куцевалов.



Марк и Настя / Фото из инстаграма Насти Скальницкой

Сейчас Марк не рассказывает о личной жизни и держит ее в тайне.

"Я не знаю точно, хочу ли я детей, но знаю, что я им могу дать: воспитание и менталитет. Я бы хотел, чтобы мой ребенок пошел в большой спорт", – делился комик.

Благотворительные походы Марка Куцевалова

Как рассказывал юморист, он всегда любил ходить. Еще во время учебы он ходил пешком из Черноморска в Одессу, чтобы скоротать время и намеренно опоздать в техникум. Во время полномасштабного вторжения он превратил хобби в способ помощи Вооруженным Силам.

В августе 2022 года Марк отправился в благотворительный реалити поход из Черноморска до Говерлы: он прошел 850 километров и собрал почти 2,8 миллиона гривен. Юморист приобрел 3 кареты скорой помощи и авто для военных.

В декабре Куцевалов отправился уже во второй поход – из Киева в Херсон. Он собрал около 2,5 миллионов гривен на Starlink в пункты обогрева в Херсоне.

В октябре 2023 Марк отправился уже в третий поход из села Деловое (географического центра Европы) в село Марьяновка в Черкасской области (центра страны). Целью сбора было 40 миллионов гривен на 6 машин для гражданского разминирования деоккупированной территории – сбор проводился вместе с Фондом Притулы.

Где сейчас Марк Куцевалов?

Марк Куцевалов активно ведет свой блог и снимает юмористические видео. Он также является частым гостем различных проектов и шоу на ютубе.

Из недавних работ Марка Куцевалова – роль волка в фильме-мюзикле Василия Байдака "Жил пес Сирко".

"Жил пес Сирко": смотрите тизер онлайн