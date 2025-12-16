Новость о смерти Степана Петровича стала болезненным ударом не только для его друзей и коллег, но и для преданных поклонников. К сожалению, сердце певца перестало биться 12 декабря. Друзья Гиги решили вспомнить его добрым словом, рассказали о болезни, которую скрывал, а также открыли некоторые малоизвестные факты из жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Павел Зибров о Степане Гиге

Павел Николаевич рассказывает, что Степан прошел долгий путь в карьере, и радуется, что хоть "в последние годы побыл в центре заслуженной славы". Они оба учились в одной консерватории, где заведующим кафедрой был Константин Огневой, который учил профессии артиста на практике.

Гига руководил замечательными вокально-инструментальными ансамблями, у него осталась хорошая студия звукозаписи, а вся семья – дочь Квитослава, сын Степан и жена – также живут музыкой.

Сын и дочь Степана Гиги / Фото из инстаграма

Зибров говорит, что певец был скромным и никогда не пытался "заходить с черного хода". Он нормально относился к тому, что его не приглашают на съемки.

Мы говорили: "Степа, а чего ты не приезжаешь в Киев?" А он отвечал: "А кто меня приглашает?",

– вспомнил артист.

"Русское радио", "Интер", ТРК "Украина" – не брали в свои программы Степана Петровича. Да и сам певец откровенно не любил тех редакторов, а также не пытался играть в игры, когда надо заплатить взятку, чтобы тебя показали в эфире.

Более того, Гига был гордым и никогда перед никем не прогибался, всего достигал только своим творчеством.

Он один из немногих – наряду с Оксаной Билозир и Марией Бурмакой – кто принципиально никогда не пел на русском. Это была четкая позиция, и за нее его тоже не любили, ведь центральные телеканалы, сами знаете, в какую сторону тогда смотрели,

– рассказал Павел Николаевич.

В те времена считалось, если не поешь на русском – то ты не наш.

Степан Гига / Фото из инстаграма

Зибров говорит, что настоящее признание к артисту пришло только после шестидесяти лет. Во время полномасштабной войны молодежь начала больше интересоваться украинской музыкой, и именно это помогло Степану выйти на пик популярности среди нового поколения.

Исполнитель также вспоминает, что большую роль также сыграла телеведущая Леся Никитюк, которая перепела "Цей сон". Она даже обращалась к Павлу Николаевичу, чтобы тот поговорил с Гигой по записи песни, однако тот порекомендовал напрямую поговорить с артистом.

Певец говорит, что к таким музыкальным экспериментам Гига подходил сдержанно, потому что был классиком. И все же в этой песне Степан поет припев с Лесей в унисон.

Леся Никитюк, Степан Гига – "Цей сон": смотрите видео онлайн

Исполнитель также рассказал и о болезни друга. Мало кто знал, что у народного артиста был сахарный диабет. Об этом знал самый близкий круг людей. Год назад Гига даже перенес операцию, которая была связана с этой болезнью.

Последний раз Зибров виделся со Степаном Петровичем на День Независимости. Тогда Гига даже опоздал, потому что ехал с выступления, который давал во Львовской области.

В планах было даже создать коллаборацию – Гига, Зибров и Бобул. Но не суждено было.

Но самое главное – то, что он оставил после себя: огромное сокровище своих песен. Миллионы просмотров, любовь слушателей и произведения, которые будут жить дальше. Он уже вписан золотыми нитями в историю украинской песни,

– подытожил артист.

Анжела Норбоева о Степане Гиге

Продюсер говорит, что у Гиги отсутствовала звездность. Она вспоминает, что мужчина был простым, скромным и застенчивым. Когда в последние годы к Степану пришла желанная слава, то даже тогда он смущался от такого внимания к себе.

Женщина предполагает, что, возможно, именно из-за такого характера он долго шел к своей популярности, хотя на Западе Украины Гигу любили давно.

Степан Гига / Фото из инстаграма

Режиссер фестиваля "Шлягер года" говорит, что Степан был приятным человеком и настоящим профессионалом.

Обладал уникальным вокалом – с особым тембральным окрасом, не похожим ни на кого другого и сразу узнаваемым. А это для певца чрезвычайно важно,

– отметила Анжела.

Гигу даже приглашали в оперу после окончания учебы, однако тот отказался, потому что видел себя эстрадным певцом.

Норбоева говорит, что о его болезни знали не все. В целом эта тема не выносилась для обсуждения, и только после того, как стало известно, что Гига попал в больницу, то лишь тогда звездные коллеги узнали немного больше о его состоянии.

Вадим Крищенко о Степане Гиге

Поэт-песенник вспоминает, что Степан был очень талантливым композитом и в пример приводит песню "Яворина", которая стала настоящим хитом.

Степан Гига – "Яворина": смотрите видео онлайн

Степан Галябарда, который является автором "Яворины", написал на своей странице в фейсбуке реквием Степану Гиге.

Первую песню, которую Гига и Крищенко написали вместе, была "Я – артист". Она воспевала тему людей, которые считают, что их жизнь состоит из богатства и славы.

Поэт узнал одним из первых о смерти Степана Петровича.

Эту болезнь он имел давно. Несколько лет назад мне говорил: "Лежал..." Я спросил, что произошло, а он ответил: "Сахарный диабет". Это очень коварная болезнь,

– рассказал о состоянии здоровья Гиги его друг.

Мужчина вспоминает, что певец был мягким и добрым. Он жалеет, что не сделал фото с артистом, потому что сегодня имел бы память о нем.

Светлана Билоножко о Степане Гиге

Артистка вспоминает, что звездный коллега был "прекрасным мелодистом и сильным вокалистом. Она приводит в пример "Яворину", которая до сих пор остается актуальной.

Она говорит, что артисты того поколения отдают себя зрителю на полную, не жалея ни сил, ни здоровья. Белоножко также открыла некоторые детали из жизни Гиги.

Знаю лишь, что он перенес операцию, что были осложнения, что-то дало о себе знать. Посмотрите, как он работал в последнее время – это была огромная работа, невероятный труд,

– отметила певица.

Степан Гига с детьми / Фото из инстаграма

Дмитрий Яремчук о Степане Гиге

Сын Назария Яремчука вспоминает, что он с братом были хорошо знакомы с артистом и часто встречались на совместных концертах.

Дмитрий вспоминает, что исполнитель всегда был искренним, имел хорошее настроение и излучал положительную энергию.

Когда он спел "Яворину", посвященную папе, эта песня дала ему хороший творческий толчок. Она написана ярко и очень вовремя. Мы были на презентации этого произведения в Ивано-Франковске – это было уже давно,

– вспомнил Яремчук.

Братья Яремчуки знали о болезни Степана Петровича, но никому об этом не говорили.

Иво Бобул о Степане Гиге

Певец вспоминает, что свои певческие карьеры они начинали вместе: Бобул – на Буковине, Гига – на Закарпатье.

По его словам, Степан был "хорошим человеком, хорошим композитором и прекрасным певцом".

Я знал, что он болеет, но не осознавал, что все настолько серьезно. Он никогда об этом не говорил. Как ни спросишь – отвечал: "Все нормально",

– вспомнил Иво Бобул.

Когда он узнал, что друг попал в больницу, то сразу позвонил и предложил помощь. Однако команда Гиги не обращалась с такой просьбой.

Певцу не нравится, что в медийном пространстве говорят о популярности Степана в последние годы. Такие разговоры расстраивают Бобула, "потому что мы всегда были в Украине".

Степан Гига / Фото из инстаграма

Мы всегда пели. Просто так складывалось, что государство и те, кто занимался культурой, относились к нам вот так. Но мы никуда не исчезали – мы пели украинскую песню. Просто здесь долгое время была сильная экспансия русской культуры. Разве вы не помните? А сейчас наконец-то начали понимать: в Украине есть кому петь, есть свои артисты,

– откровенно сказал Бобул.

Артист говорит, что самое болезненное то, что "вспоминаем и начинаем по-настоящему ценить людей порой уже тогда, когда их нет".

Но, к сожалению, несмотря на все хорошие слова, которые звездные друзья и коллеги рассказали о Степане Гиге, никто из них не приехал с ним попрощаться. На похоронах присутствовали только те, кто остался с певцом и после его смерти: Степан Галябарда, Анатолий Фиглюк, Гриць Драпак, Ярослав Борута и Вася Харизма.