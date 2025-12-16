Новина про смерть Степана Петровича стала болючим ударом не тільки для його друзів і колег, а й для відданих шанувальників. На жаль, серце співака перестало битись 12 грудня. Друзі Гіги вирішили пригадати його добрим словом, розповіли про хворобу, яку приховував, а також відкрили деякі маловідомі факти з життя, пише 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

Павло Зібров про Степана Гігу

Павло Миколайович розповідає, що Степан пройшов довгий шлях у кар'єрі, і радіє, що хоч "в останні роки побув у центрі заслуженої слави". Вони обоє навчались в одній консерваторії, де завідувачем кафедри був Костянтин Огнєвой, який навчав професії артиста на практиці.

Гіга керував чудовими вокально-інструментальними ансамблями, у нього залишилась гарна студія звукозапису, а вся родина – донька Квітослава, син Степан і дружина – також живуть музикою.

Син і донька Степана Гіги / Фото з інстаграму

Зібров каже, що співак був скромним і ніколи не намагався "заходити з чорного ходу". Він нормально ставився до того, що його не запрошують на зйомки.

Ми казали: "Стьопо, а чого ти не приїжджаєш до Києва?" А він відповідав: "А хто мене запрошує?",

– пригадав артист.

"Русское радио", "Інтер", ТРК "Україна" – не брали у свої програми Степана Петровича. Та й сам співак відверто не любив тих редакторів, а також не намагався грати в ігри, коли треба заплатити хабаря, щоб тебе показали в ефірі.

Ба більше, Гіга був гордим і ніколи перед ніким не прогинався, всього досягав тільки своєю творчістю.

Він один із небагатьох – поряд з Оксаною Білозір та Марією Бурмакою – хто принципово ніколи не співав російською. Це була чітка позиція, і за неї його теж не любили, адже центральні телеканали, самі знаєте, в який бік тоді дивилися,

– розповів Павло Миколайович.

У ті часи вважалось, якщо не співаєш російською – то ти не наш.

Степан Гіга / Фото з інстаграму

Зібров каже, що справжнє визнання до артиста прийшло тільки після шістдесяти років. У час повномасштабної війни молодь почала більше цікавитись українською музикою, і саме це допомогло Степану вийти на пік популярності серед нового покоління.

Виконавець також пригадує, що велику роль також відіграла телеведуча Леся Нікітюк, яка переспівала "Цей сон". Вона навіть зверталась до Павла Миколайовича, щоб той поговорив з Гігою щодо запису пісні, однак той порекомендував напряму поговорити з артистом.

Співак каже, що до таких музичних експериментів Гіга підходив стримано, бо був класиком. Та все ж у цій пісні Степан співає приспів з Лесею в унісон.

Виконавець також розповів і про хворобу друга. Мало хто знав, що у народного артиста був цукровий діабет. Про це знало найближче коло людей. Рік тому Гіга навіть переніс операцію, яка була пов'язана з цією хворобою.

Востаннє Зібров бачився зі Степаном Петровичем на День Незалежності. Тоді Гіга навіть запізнився, бо їхав з виступу, який давав у Львівській області.

У планах було навіть створити колаборацію – Гіга, Зібров і Бобул. Та не судилось.

Але найголовніше – те, що він залишив після себе: величезний скарб своїх пісень. Мільйони переглядів, любов слухачів і твори, які житимуть далі. Він уже вписаний золотими нитками в історію української пісні,

– підсумував артист.

Анжела Норбоєва про Степана Гігу

Продюсерка каже, що у Гіги була відсутня зірковість. Вона пригадує, що чоловік був простим, скромним і сором'язливим. Коли в останні роки до Степана прийшла омріяна слава, то навіть тоді він ніяковів від такої уваги до себе.

Жінка припускає, що, можливо, саме через такий характер він довго йшов до своєї популярності, хоча на Заході України Гігу любили давно.

Степан Гіга / Фото з інстаграму

Режисерка фестивалю "Шлягер року" каже, що Степан був приємною людиною та справжнім професіоналом.

Володів унікальним вокалом – з особливим тембральним забарвленням, не схожим ні на кого іншого й одразу впізнаваним. А це для співака надзвичайно важливо,

– зазначила Анжела.

Гігу навіть запрошували до опери після закінчення навчання, однак той відмовився, бо бачив себе естрадним співаком.

Норбоєва каже, що про його хворобу знали не всі. На загал ця тема не виносилась для обговорення, і лише після того, як стало відомо, що Гіга потрапив до лікарні, то лиш тоді зіркові колеги дізнались трохи більше про його стан.

Вадим Крищенко про Степана Гігу

Поет-пісняр згадує, що Степан був дуже талановитим композитом і у приклад наводить пісню "Яворина", яка стала справжнім хітом.

Степан Галябарда, який є автором "Яворини", написав на своїй сторінці у фейсбуці реквієм Степану Гізі.

Першу пісню, яку Гіга і Крищенко написали разом, була "Я – артист". Вона оспівувала тему людей, які вважають, що їхнє життя складається з багатства та слави.

Поет дізнався одним із перших про смерть Степана Петровича.

Цю хворобу він мав давно. Кілька років тому мені казав: "Лежав…" Я запитав, що сталося, а він відповів: "Цукровий діабет". Це дуже підступна хвороба,

– розповів про стан здоров'я Гіги його друг.

Чоловік пригадує, що співак був м'яким і добрим. Він шкодує, що не зробив фото з артистом, бо сьогодні мав би згадку про нього.

Світлана Білоножко про Степана Гігу

Артистка пригадує, що зірковий колега був "прекрасним мелодистом і сильним вокалістом. Вона наводить у приклад "Яворину", яка досі залишається актуальною.

Вона каже, що артисти того покоління віддають себе глядачу на повну, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я. Білоножко також відкрила деякі деталі з життя Гіги.

Знаю лише, що він переніс операцію, що були ускладнення, щось далося взнаки. Подивіться, як він працював останнім часом – це була величезна робота, неймовірна праця,

– зазначила співачка.

Степан Гіга з дітьми / Фото з інстаграму

Дмитро Яремчук про Степана Гігу

Син Назарія Яремчука пригадує, що він із братом були добре знайомі з артистом й часто зустрічались на спільних концертах.

Дмитро пригадує, що виконавець завжди був щирим, мав хороший настрій і випромінював позитивну енергію.

Коли він заспівав "Яворину", присвячену татові, ця пісня дала йому гарний творчий поштовх. Вона написана яскраво й дуже вчасно. Ми були на презентації цього твору в Івано-Франківську – це було вже давно,

– пригадав Яремчук.

Брати Яремчуки знали про хворобу Степана Петровича, але нікому про це не говорили.

Іво Бобул про Степана Гігу

Співак пригадує, що свої співочі кар'єри вони починали разом: Бобул – на Буковині, Гіга – на Закарпатті.

За його словами, Степан був "хорошою людиною, гарним композитором і прекрасним співаком".

Я знав, що він хворіє, але не усвідомлював, що все настільки серйозно. Він ніколи про це не говорив. Як не спитаєш – відповідав: "Усе нормально",

– пригадав Іво Бобул.

Коли він дізнався, що друг потрапив у лікарню, то одразу зателефонував й запропонував допомогу. Однак команда Гіги не зверталась з таким проханням.

Співаку не подобається, що у медійному просторі говорять про популярність Степана в останні роки. Такі розмови засмучують Бобула, "бо ми завжди були в Україні".

Степан Гіга / Фото з інстаграму

Ми завжди співали. Просто так складалося, що держава і ті, хто займався культурою, ставилися до нас от так. Але ми нікуди не зникали – ми співали українську пісню. Просто тут довгий час була сильна експансія російської культури. Хіба ви не пам’ятаєте? А зараз нарешті почали розуміти: в Україні є кому співати, є свої артисти,

– відверто сказав Бобул.

Артист каже, що найболючіше те, що "згадуємо й починаємо по-справжньому цінувати людей часом уже тоді, коли їх немає".

Та, на жаль, попри всі хороші слова, які зіркові друзі та колеги розповіли про Степана Гігу, ніхто з них не приїхав з ним попрощатись. На похороні були присутні лише ті, хто залишився зі співаком і після його смерті: Степан Галябарда, Анатолій Фіглюк, Гриць Драпак, Ярослав Борута та Вася Харізма.