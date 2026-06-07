Публикацию она разместила в инстаграме.
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На опубликованных кадрах Квитослава исполняет на сцене песню "Украина", а Степан Гига внимательно наблюдает за ее выступлением из зрительного зала.
Самый важный зритель сегодня на небесах. Твоя любовь и вера в меня до сих пор звучит в каждой ноте,
– подписала ролик дочь покойного артиста.
Напомним, что Степан Гига ушел из жизни 12 декабря 2025 года. У певца осталось двое детей – дочь Квитослава, а также сын Степан-младший.
Квитослава родилась в первом браке артиста, а сын – во втором. Между ними разница в 10 лет. Оба детей связали свою жизнь с музыкой. Степан Гига оставил им творческое наследие, поэтому и дочь, и сын могут исполнять его песни.
После смерти отца Квитослава и Степан Гига-младший отправились в памятный тур, посвященный артисту, где выполняют его композиции. Последний концерт турне состоялся 7 июня в Звягеле.