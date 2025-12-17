Он, в частности, рассказал об их последней встрече и прокомментировал болезнь Степана Петровича. Пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Как оказалось, последний раз Павел Зибров встречался со Степаном Гигой на День Независимости. Они работали на одной сцене, а после этого обсуждали возможную творческую коллаборацию вместе с Иво Бобулом.

Степа должен был выступать после меня, но опаздывал, потому что перед тем у него был концерт во Львовской области, откуда сразу переезжал к нам. Поэтому мне пришлось затянуть свое выступление. После концерта мы с ним общались, и я предложил: давайте сделаем коллаборацию – Павел Зибров, Иво Бобул и Степан Гига. Ты споешь один куплет моего "Хрещатика", я – часть песни "Этот сон" и так далее. Ему эта задумка понравилась, но, видите ли, не суждено было,

– отметил Павел Зибров.

Степан Гига и Павел Зибров / Фото из инстаграма певца

Павел Зибров добавил, что творчество Степана Гиги имеет большое значение для украинской музыки и будет продолжать жить после него. Он отметил, что артист "вписан золотыми нитями в историю украинской песни".

Кроме того, Павел Зибров высказался о болезни коллеги. Степан Гига болел сахарным диабетом.

Широкая публика, конечно, не знала, и знать этого не должна была. В нашем кругу об этом было известно. Год назад он даже перенес операцию, связанную с этой болезнью,

– поделился музыкант.

Что известно о смерти Степана Гиги?