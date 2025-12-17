Ярослав Борута поделился мыслями на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал. После смерти и прощания со Степаном Гигой он не смог промолчать о поведении коллег, что его возмутило.
К слову Как Степан Гига выглядел в молодости: редкие кадры из прошлого
Композитор вспомнил, что не все творческие друзья приехали на похороны Степана Гиги – у каждого на это были свои причины. Однако некоторые из знаменитостей обошли вниманием прощание артиста, но не пропустили возможности сделать сообщения в социальных сетях.
Все прошло бы незаметно, если бы как раз те, кто не приехал во Львов, не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь и делать себе пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", хотя среди них я не припомню ни одного, кто бы был коренным киевлянином,
– написал Ярослав Борута.
Народный артист Украины признался, что не может поверить в то, что все артисты были настолько заняты, что не нашли возможности приехать на прощание. Он привел в пример Михаила Грицкана, который отменил свой концерт, чтобы провести Маэстро в последний путь.
"При жизни вы все игнорировали Степана, никогда его не приглашали в ваши "тусовки". Но он, не проживая в Киеве, всех вас вместе взятых своей мегапопулярностью положил на лопатки. И вы никак не смогли с этим смириться. Эта черная зависть закрыла всем вам глаза", – добавил Ярослав Борута.
Композитор добавил, что те, кто не пришел на прощание со Степаном Гигой, не имеют морального права называть себя друзьями артиста или писать что-либо в сети.
Добавим, Ярослав Борута на прощании со Степаном Гигой со щемянкой высказался об артисте, пишет "Новости.LIVE". Он также рассказал о мистическом моменте на концерте, состоявшемся в день его смерти.
Каким было прощание со Степаном Гигой?
- 14 декабря во Львове состоялась панихида по народному артисту Украины. Со Степаном Гигой прощались в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
- Уже на следующий день за Степаном Гигой состоялась заупокойная служба. Музыканта заносили в храм под звуки трембиты. Впоследствии для артиста прозвучали последние аплодисменты. Также на площади Рынок состоялось общегородское прощание, где трубач исполнил песню "Яворина".
- Степана Гигу в последний путь провели Григорий Драпак, Анатолий Фиглюк, Ярослав Борута, Степан Галябарда и Вася Харизма.