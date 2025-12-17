Ярослав Борута поделился мыслями на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал. После смерти и прощания со Степаном Гигой он не смог промолчать о поведении коллег, что его возмутило.

Композитор вспомнил, что не все творческие друзья приехали на похороны Степана Гиги – у каждого на это были свои причины. Однако некоторые из знаменитостей обошли вниманием прощание артиста, но не пропустили возможности сделать сообщения в социальных сетях.

Все прошло бы незаметно, если бы как раз те, кто не приехал во Львов, не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь и делать себе пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", хотя среди них я не припомню ни одного, кто бы был коренным киевлянином,

– написал Ярослав Борута.

Народный артист Украины признался, что не может поверить в то, что все артисты были настолько заняты, что не нашли возможности приехать на прощание. Он привел в пример Михаила Грицкана, который отменил свой концерт, чтобы провести Маэстро в последний путь.

"При жизни вы все игнорировали Степана, никогда его не приглашали в ваши "тусовки". Но он, не проживая в Киеве, всех вас вместе взятых своей мегапопулярностью положил на лопатки. И вы никак не смогли с этим смириться. Эта черная зависть закрыла всем вам глаза", – добавил Ярослав Борута.

Композитор добавил, что те, кто не пришел на прощание со Степаном Гигой, не имеют морального права называть себя друзьями артиста или писать что-либо в сети.

Добавим, Ярослав Борута на прощании со Степаном Гигой со щемянкой высказался об артисте, пишет "Новости.LIVE". Он также рассказал о мистическом моменте на концерте, состоявшемся в день его смерти.

