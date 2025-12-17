Степан Гига упорно работал для того, чтобы реализоваться в музыкальной сфере. 24 Канал предлагает вспомнить, как он начинал свой путь и как выглядел в юности.

К слову Широкая публика не знала, – Зибров рассказал о болезни Степана Гиги и последний разговор с ним

Народный артист Украины родился в селе Белки на Закарпатье в обычной семье: его отец был кочегаром, а мать работала на заводе. Любовь к музыке сопровождала Степана Гигу с самого детства. Его умение заметил школьный учитель пения Михаил Копинец, который начал давать парню уроки вокала и игры на баяне.

Больше всего Степан Гига хотел вырваться из села и поступить в музыкальное училище в Ужгороде. Однако юноше не удалось поступить ни после 8 класса, ни после 9 и 10. После неудачных попыток музыкант на время отложил мечту и работал слесарем, водителем грузовика.

Впоследствии 2 года прослужил в армии. Вернувшись, решил еще раз попробовать поступить в училище – и уже четвертая попытка была успешной.



Степан Гига в юности / Скриншот из видео "ПравдаТут"

Степан Гига закончил обучение экстерном, а уже в 1983 году поступил в Киевскую консерваторию на вокальный факультет к Константину Огневому.



Степан Гига в юности / Скриншот из видео "ПравдаТут"

После завершения университета Степану Гиге поступало много предложений работы в разных городах Украины. Но он сделал судьбоносное решение и вернулся на родное Закарпатье. Там певец создал группу "Бескид", а впоследствии основал студию звукозаписи GIGARecords.



Степан Гига в юности / Скриншот из видео "ПравдаТут"

В 1995 году Степан Гига выпустил дебютный альбом, а уже через 3 года стал заслуженным артистом Украины. В 2002 году музыкант получил звание народного артиста Украины, в 2006 ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Степан Гига – первый певец в независимой Украине, получивший награду "Золотой диск". Он стал истинно народным артистом, песни которого обожают от детей до взрослых.

Степан Гига в 1990-х / Фото Суспільне Медиатека

Что известно о смерти Степана Гиги?