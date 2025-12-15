Недавно стало известно, что Степан Гига умер, однако он оставил большое музыкальное наследие. 24 Канал рассказывает о 5 самых популярных песнях исполнителя.

Какие песни Степана Гиги послушать?

Едва ли не самая известная песня артиста, которая звучала на многих праздниках, "Этот сон". Ее написали в далеком 2005 году, однако едва ли не наибольшую популярность она получила через 20 лет после написания.

"Этот сон": смотрите видео

Следующая песня, о которой хочется вспомнить, это "Друзі мої". Она стала неформальным гимном дружбы, часто звучит на застольях и встречах, и входит в его дебютный альбом с тем же названием, вышедший в 1995 году.

"Друзья мои": смотрите видео

Песня "Третий тост" посвящена любви, ведь именно за нее поднимают третий тост на застольях. Она также часто звучала именно в теплом кругу.

"Третий тост": смотрите видео

Песня Степана Гиги под названием "Смереки осени не знают", которая стала настоящим хитом в конце 1991 года, недавно пережила новое возрождение популярности в TikTok и получила новую аранжировку. В песне раскрывается вечная тема любви через образы елей, что не знают осенних перемен.

"Смереки осени не знают": смотрите видео

Песня "Яворина" была написана с посвящением Назарию Яремчуку. Она стала визитной карточкой Степана Гиги, ведь она является едва ли не самой известной из всех.

"Яворина": смотрите видео

Где написали песню "Этот сон"?

Задумывались ли вы, где именно Степан Гига создал свои популярные хиты? Одной из таких локаций стало озеро Свитязь, которое вдохновило артиста на написание песен "Этот сон" и "Яворина".

Озеро Свитязь – это самый большой и один из самых глубоких водоемов Украины, расположен среди Шацких озер. Оно имеет карстовое происхождение и подпитывается артезианскими источниками. Свитязь напоминает море не только размером, но и мягким песчаным дном и волнами во время ветра, говорится в материале "Главные новости Шацка".

Что известно о Степане Гигу?