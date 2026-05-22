Почему в космосе нельзя использовать карандаши и действительно ли NASA потратило миллион долларов на разработку специальной ручки, пишут в NASA.

Читайте также Не "Друзья": какое странное название сначала хотели дать культовому сериалу

Использовали ли США и СССР карандаши в космосе?

В 1960-х годах и NASA, и советская космическая программа в полетах в космос использовали карандаши. Но была одна проблема: часть графита в карандаше могла отламываться и летать внутри корабля, попадая в электронику, системы вентиляции или даже в глаза и легкие астронавтов.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроме того, деревянные карандаши были легковоспламеняющимися, что стало особенно критичным после трагедии миссии Apollo 1 в 1967 году. Тогда во время предполетного испытания пилотируемого космического корабля программы Apollo на стартовой площадке случился пожар.

Из-за таких особенностей карандашей в космосе американский изобретатель Пол Фишер разработал специальную ручку Fisher Space Pen. Данные NASA и Smithsonian Institution свидетельствуют о том, что изобретатель потратил около 1 миллиона долларов собственных средств на создание герметичной шариковой ручки с азотным давлением внутри картриджа. Она могла писать в невесомости, вверх ногами и при экстремальных температурах.

Зато NASA не финансировало разработку, а лишь протестировало ручку и начало использовать ее во время программы Apollo.

Кстати, первая миссия, где официально применили Fisher Space Pen, была в октябре 1968 года. А уже в 1969-м эти же ручки начали закупать и советские космонавты. То есть СССР пользовался той же технологией, что и американцы.

В агентстве прямо называют историю о якобы "миллионах долларов на ручку" – мифом.

Чем была особенная "космическая ручка" Фишера?

Без специальных шариковых ручек ни один полет в космос практически не обходился. Дело в том, что обычная ручка в условиях невесомости не работает. Потому что если на Земле чернила движутся к наконечнику благодаря гравитации, то в космосе так не работает.

Поэтому Пол Фишер создал герметичный металлический стержень, в котором чернила находятся под давлением примерно в 2,5 атмосферы. Благодаря этому ручка может писать в невесомости. Первая модель ручки получила название AG-7, то есть Astronaut Government. И ее использовали на миссиях Apollo 7, 8, 9, 10 и 11.

Какие есть известные просчеты NASA?

Первый американец в космосе Алан Шепард перед историческим полетом в 1961 году оказался в неожиданной ситуации, ведь NASA не предусмотрело, как астронавт будет ходить в туалет, если что-то пойдет не так.

Поэтому сначала полет астронавта должен был длиться всего 15 минут, но из-за задержек Шепард провел в ракете несколько часов и в конце концов попросил разрешения помочиться прямо в скафандр.

В NASA сначала колебались, позволять ли такое, ведь скафандр был подключен к медицинским датчикам, которые могли выйти из строя из-за жидкости. Но в конце концов инженеры приказали отсоединить электронику для того, чтобы это сделать. После этого часть сенсоров таки замкнуло, но миссия все равно была успешно проведена.

Уже на следующие миссии NASA разработало отдельные устройства для астронавтов для того, чтобы в разных случаях они могли сходить в туалет. Ведь в невесомости любая жидкость может представлять опасность для оборудования корабля.