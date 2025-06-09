Сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

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Почему Алан Шепард был вынужден помочиться в скафандр

Еще 1 февраля 1961 года жительница Черривилля (Пенсильвания, США) Бренда Кеммерер написала в NASA, чтобы выяснить, как космонавты ходят в туалет. Ответ, который она получила от доктора Фримена Х. Куимби из Управления программ естественных наук NASA, был простым: первому астронавту этого не понадобится. Однако реальность оказалась другой.

Полет первого астронавта США Алана Шепарда был суборбитальным – он не совершил полный оборот вокруг Земли. Миссия длилась всего 5 минут и 28 секунд, космонавт поднялся на высоту 187,4 километра. Человек вполне в состоянии воздержаться от мочеиспускания в течение 15 минут, поэтому упущение NASA вполне объяснимо.

Первый полет астронавта США в космос был суборбитальным / Фото Wikipedia

В день полета Шепард прибыл на стартовую платформу в 5:15 утра, а уже в 5:20 он находился в капсуле. На тот момент он был в скафандре уже два часа. Запуск должен был состояться в 7:25, однако из-за задержек астронавту пришлось провести в нем более четырех часов до старта.

По плану, пребывание в скафандре должно было длиться до четырех часов до запуска и примерно час после него. Однако на деле Шепард провел в нем около семи часов – и это даже не покинув земную атмосферу.

В конце концов он обратился в Центр управления с просьбой разрешить ему помочиться прямо в скафандре. Как вспоминал сам астронавт, перед этим ему пришлось отключить медицинские датчики, чтобы избежать короткого замыкания. Сам процесс был довольно рискованным, впрочем все завершилось хорошо, если не считать дискомфорта – моча накапливалась на пояснице и впитывалась в нижнее белье.

Алан Шепард был измучен помочиться в скафандр / Фото Wikipedia

Какие выводы сделали NASA

На самом деле NASA еще до полета обсуждали возможные способы решения проблемы физиологической потребности, однако они не были практичными для организации миссий "Меркурий". Однако уже во время следующего полета в рамках этой программы, который состоялся в июле того же года, скафандр Гаса Гриссома оснастили специальным устройством для сбора мочи.