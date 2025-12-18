Степан Гига воспитывал двоих детей – дочь Квитославу и сына Степана Гигу младшего. Они выступали вместе со звездным отцом на концертах. А со временем к семейной команде присоединился еще один юный певец – Даниэль. В материале 24 Канала узнавайте о нем больше.

Даниэль Гига – единственный внук Степана Гиги. Он является сыном Квитославы Гиги, дочери народного артиста от первого брака. 30 декабря этого года парню исполнится 18 лет.

Дети Степана Гиги пошли по стопам отца: получили музыкальное образование, начали сольные карьеры, но и также выступали вместе со звездным папой. С детства на сцену выходил и маленький Даниэль.

Он еще не умел говорить, а уже выходил на сцену, танцевал с нами... Я очень ждал, когда буду иметь внучку или внука. Когда узнал, что мальчик, это была для меня большая радость. Я Даньку забирал из роддома с Квиткой, был очень счастлив,

– так Степан Гига вспоминал момент, когда стал дедушкой.



Степан Гига с дочерью и маленьким внуком / Фото "Район Шацк"

Даниэль начал ходить в музыкальную школу и заниматься на фортепиано. Дома с ним занимался и дедушка, Степан Петрович. Он поддерживал внука и давал ему советы, но никогда не навязывал творческих решений.

"У него абсолютный слух, он постоянно слушает музыку. От меня набирается и движений, и манеры. Хотя я ему говорю: ты должен иметь свое. И потихоньку он начинает это понимать", – говорил артист несколько лет назад.

Со временем Даниэль начал не просто выходить на сцену, но и исполнять песни. Он пел композиции как авторства дедушки, так и матери Квитославы.

Если ему бы мама или папа сказали, что он не едет на концерт, то у него аж слезы на глазах появлялись. Как это так, без него концерт? Он этим живет,

– делился Степан Гига.

В юном возрасте Даниэль начал работать и над собственными композициями. Известно, что он уже выпустил две сольные песни: "Ты особенная" и "Мы рядом".

Музыка Степана Гиги будет жить и в дальнейшем, а дело народного артиста будут продолжать потомки. Среди них будет и внук Даниэль. Интересно, что ранее близкий друг Степана Гигисказал, что его сын должен продолжать дело отца.