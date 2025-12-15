Григорий Драпак – известный украинский артист и юморист. Он был близким другом Степана Гиги, пишет 24 Канал.

Кто такой Гриць Драпак?

Григорий Драпак (более известный как Гриць Драпак) родился в Тернопольской области. Уже в детстве он гастролировал: ездил со спектаклями с драматическим кружком. После завершения Теребовлянского культурно-просветительского училища поступил в студию Киевского академического драматического театра имени Ивана Франко.

После обучения Гриць Драпак начал работать актером в Тернопольском театре имени Тараса Шевченко. А потом решил покинуть эту работу и начать сольную карьеру в эстраде.

Драпак выступал с собственными программами, ведь хотел быть независимым. Сначала выступал с произведениями других писателей, а потом и сам начал писать юморески. В 90-х и 00-х вышло несколько его аудиокассет "Смейтесь и хохочите".

Гриць Драпак гастролировал вместе с украинскими артистами: группой "Соколы", Иваном Поповичем, Аллой Кудлай, Оксаной Билозир и другими.

Артист более 30 лет близко дружил со Степаном Гигой. Он был ведущим его концертов, в частности, проводил масштабное выступление маэстро во Дворце Спорта.

Степан Гига – один из тех артистов, кто не сбежал в Киев и там строил свою карьеру. Он этого не делал. Многие поехало, из районов, областей и в Киеве завоевывали публику. А Степан остался верен своей земле, своим горам, своим Карпатам, своему языку,

– так отзывался о друге Гриць Драпак в документальном фильме.

Как Гриць Драпак отреагировал на смерть Степана Гиги?

Гриць Драпак в воскресенье, 14 декабря, посетил чин парастаса. В комментарии изданию Новости.LIVE артист рассказал, что перед смертью Степан Гига написал еще одну песню. Композиция была почти готова, но музыкант не успел ее записать.

Близкий друг народного артиста также назвал человека, который, по его мнению, должен продолжить дело отца – это Степан Гига младший.

Он не имеет морального права перед людьми, перед Богом, чтобы не продолжить его дело. Его песни должны звучать, потому что они имеют смысл, корни, большой фундамент, который заложил мой коллега, великий артист Степан Гига,

– сказал Гриць Драпак.

Степана Гигу похоронили во Львове