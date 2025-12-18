Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Степана Петровича.

Команда народного артиста выразила благодарность каждому, кто пришел провести Степана Гигу в последний путь и помог в организации прощальной церемонии.

В это непростое время ваше присутствие, молитва, искренние слова стали знаком глубокого уважения и любви к человеку, чье творчество касалось сердец и объединяло поколения. Отдельная благодарность городскому голове Львова, Андрею Садовому, и его команде за поддержку, внимательность и содействие в организации прощания,

– написали в обращении.

И добавили, что "память о маэстро будет жить в его песнях и в сердцах тех, для кого его голос стал частью жизни".

Заметим, что Степан Гига завещал быть похороненным во Львове, на Лычаковском кладбище. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Андрей Садовый. Он отметил, город взял на себя организацию прощания и захоронения.

Что известно о похоронах Степана Гиги?