В то же время оказалось, что Степан Петрович не жил в самом городе. Где именно жил певец с семьей – пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".

В комментарии ЖВЛ мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что Степан Гига за несколько лет до смерти переехал в пригород Льова. Семья приобрела жилье в Конопнице, где артист провел свои последние годы.

Он всю свою жизнь жил не во Львове. Фактически последние годы. Семья купила квартиру в Конопнице. И он себя чувствовал львовянином. То есть Львов для него уже стал родным. И он его полюбил. Я сам был поражен,

– отметил городской голова.

Как до этого Андрей Садовый отмечал в своем телеграмм-канале, Степан Гига завещал быть похороненным именно во Львове, на Лычаковском кладбище.

Для справки! Степан Гига родился на Закарпатье, в селе Белки. Впоследствии он перебрался в Ужгород, где получил музыкальное образование. Также длительное время артист жил в Ивано-Франковске.

Что известно о смерти Степана Гиги?