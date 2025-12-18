Степан Гіга виховував двох дітей – доньку Квітославу та сина Степана Гігу молодшого. Вони виступали разом із зірковим батьком на концертах. А з часом до сімейної команди долучився ще один юний співак – Даніель. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про нього більше.

Даніель Гіга – єдиний онук Степана Гіги. Він є сином Квітослави Гіги, доньки народного артиста від першого шлюбу. 30 грудня цього року хлопцю виповниться 18 років.

Діти Степана Гіги пішли стопами батька: здобули музичну освіту, почали сольні кар'єри, але й також виступали разом із зірковим татом. Змалку на сцену виходив і малий Даніель.

Він ще не вмів говорити, а вже виходив на сцену, танцював з нами… Я дуже чекав, коли буду мати онучку або онука. Коли дізнався, що хлопчик, це була для мене велика радість. Я Даньку забирав з пологового будинку з Квіткою, був дуже щасливий,

– так Степан Гіга пригадував момент, коли став дідусем.



Степан Гіга з донькою і малим онуком / Фото "Район Шацьк"

Даніель почав ходити в музичну школу та займатися на фортепіано. Удома з ним займався і дідусь, Степан Петрович. Він підтримував онука та давав йому поради, але ніколи не нав'язував творчих рішень.

"У нього абсолютний слух, він постійно слухає музику. Від мене набирається і рухів, і манери. Хоча я йому кажу: ти повинен мати своє. І потихеньку він починає це розуміти", – казав артист кілька років тому.

З часом Даніель почав не просто виходити на сцену, але й виконувати пісні. Він співав композиції як авторства дідуся, так і матері Квітослави.

Якщо йому б мама чи тато сказали, що він не їде на концерт, то в нього аж сльози на очах з'являлися. Як це так, без нього концерт? Він цим живе,

– ділився Степан Гіга.

У юному віці Даніель почав працювати і над власними композиціями. Відомо, що він вже випустив дві сольні пісні: "Ти особлива" та "Ми поруч".

Музика Степана Гіги житиме й надалі, а справу народного артиста продовжуватимуть нащадки. Серед них буде й онук Даніель. Цікаво, що раніше близький друг Степана Гігисказав, що його син мусить продовжувати справу батька.