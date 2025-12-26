Заколядували й в київському метро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт музичного оглядача Романа Бутурлакіна.

На Різдво колядка прозвучала на одній із найкрасивіших та найвідоміших станцій "Золоті ворота". Жінки й чоловіки заспівали "Пане господарю". Помітно, що навколо зібралися люди, щоб послухати їхній спів.

Зауважимо, що колядку "Пане господарю" виконує київський музичний гурт "Древо", який створили у 1979 році за підтримки Володимира Матвієнка – музикознавця, фольклориста і викладача Київської консерваторії. Очолив колектив музикознавець, фольклорист, професор Київської консерваторії Євген Єфремов.

Гурт отримав назву від народної пісні "Ой, у полі древо", яку Володимир Матвієнко записав у селі Крячківка Полтавської області. Здебільшого артисти виконують композиції, які зібрали під час етнографічних подорожей.

